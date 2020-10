Związki partnerskie dla homoseksualistów? Papież: Nikt nie powinien być odtrącany

Dokument „Francesco”, którego premiera odbyła się w Rzymie w środę 21 października, to kronika siedmioletniego pontyfikatu papieża, który stał się następcą świętego Piotra po abdykacji Benedykta XVI – podaje Bloomberg. W filmie został przedstawiony stosunek papieża do palących problemów społecznych XXI wieku, a także związanych z posługą duszpasterską. Omówiona została m.in. kwestia związana z sytuacją imigrantów.

Związki partnerskie dla homoseksualistów? Papież komentuje

W dokumencie papież zaprezentował także swoje stanowisko w sprawie stworzenia możliwości wstępowania w związki partnerskie przez osoby tej samej płci. – Homoseksualiści mają prawo być częścią rodziny – stwierdził jednoznacznie Franciszek. – Są dziećmi Bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt nie powinien być z tego powodu odtrącany – kontynuował.

To nie pierwszy raz, kiedy papież mówi o osobach należących do środowiska LGBT. W listopadzie 2019 roku papież Franciszek na audiencji z udziałem uczestników Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego porównał wypowiedzi niektórych decydentów do słów, które towarzyszyły narodzinom nazizmu. W szczególności wymienił tu mowę nienawiści wobec mniejszości religijnych, narodowych i seksualnych.

Czytaj też:

Piontkowski mówi o „homoseksualnej propagandzie" w szkołach. „Nie ma mojej zgody”