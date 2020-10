Chorego psa leczono terapią dla ludzi. Tak świętowano jego wyzdrowienie

Anita i Ian Greenfield mieszkają w Londynie razem z golden retrieverem, któremu dali imię Claude. Czworonóg ma nawet swoje konto na Instagramie, gdzie ma już blisko 5 tys. obserwujących. Pies zyskał na popularności dzięki licznym publikacjom w brytyjskiej prasie, a w kilku serwisach można było przeczytać o innowacyjnej terapii zastosowanej w przypadku tego czworonoga.

Skuteczna terapia

Dwa lata temu u 9-letniego dzisiaj psa zdiagnozowano guza mózgu. Właściciele rozpoczęli poszukiwania kliniki, w której ich podopieczny będzie mógł przejść skuteczne leczenie. – Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy diagnozę, byliśmy całkowicie zdruzgotani. Claude jest z nami od ukończenia dziewiątego tygodnia życia i zawsze sprawiał nam radość – przyznała Anita w rozmowie z serwisem Metro.

Małżeństwo natrafiło na informacje o sprzęcie do radioterapii używanym przez jeden ze szpitali w Edynburgu. To miejsce, gdzie leczeni są ludzie, ale zarazem maszyna jest epizodycznie używana również w przypadku zwierząt. Claude przeszedł już kurację, a specjaliści weterynarii ze Szkocji ogłosili sukces. Wyleczenie psa świętowano w szpitalu, gdzie urządzono przyjęcie. Zdjęcia ze skromnej uroczystości trafiły już do mediów społecznościowych.

Czytaj też:

Tego psa trudno nie zauważyć. Larry jest gigantyczny!