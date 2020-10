Wyjątkowe narodziny. Na świat przyszedł szczeniak, który ma zielone futerko

Cristian Mallocci, rolnik, który prowadzi gospodarstwo na Sardynii, nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy Spelacchia, jeden z jego ośmiu psów, urodziła szczenię o zielonym futrze. Maluch przyszedł na świat 9 października jako jeden z pięciu szczeniaków. Tylko on jeden ma zielone futerko, rodzeństwo - podobnie jak mama - ma całkowicie białe umaszczenie. Zwierzak od razu otrzymał imię Pistachio (pistacja - red.).

- Włochy to jeden z krajów najbardziej na świecie dotkniętych pandemią koronawirusa. To miło, że w tych trudnych czasach, zdarzają się tak pozytywne rzeczy. Zielony to kolor nadziei i szczęścia. Może to znak, że sytuacja zmierza ku lepszemu? Cieszę się, że Pistachio wygląda tak, a nie inaczej. Ten maluch zdecydowanie wywołuje uśmiech na twarzy - podkreślił właściciel czworonoga Cristian Mallocci.

Jak to możliwe?

Niezwykle rzadko zdarza się, aby pies urodził się z zieloną sierścią. Uważa się, że dzieje się tak, gdy szczenięta o jasnym kolorze mają kontakt w łonie matki z zielonym pigmentem zwanym biliwerdyna. To ten sam pigment, który powoduje zielony kolor siniaków na naszej skórze. Jak podkreśla agencja Reutera, specyficzny kolor Pistachio nie będzie trwał wiecznie. Jasnozielone futro, które miał w dniu jego narodzin, będzie z dnia na dzień blaknąć.

