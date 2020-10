TK zdecydował w sprawie aborcji eugenicznej. Komisarz praw człowieka RE pisze o „podziemiu”

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów w sprawie aborcji, która jest dokonywana z przesłanek eugenicznych. TK orzekł, że aborcja przeprowadzana w przypadku podejrzenia ciężkich wad płodu, jest niezgodna z Konstytucją. Przewodniczącym składu orzekającego była prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą – sędzia TK Justyn Piskorski.

Tzw. aborcja eugeniczna w TK. Mijatović komentuje

Przed godz. 16:00 do wyroku odniosła się komisarz praw człowieka Rady Europy. „Usunięcie podstawy niemal wszystkich legalnych aborcji w Polsce to praktycznie ich zakaz i naruszenie praw człowieka. Dzisiejszy wyrok TK oznacza aborcje w podziemiu / za granicą dla tych, których na to stać i jeszcze większe cierpienie pozostałych. Smutny dzień dla praw kobiet” – napisała Dunja Mijatović.

Kilka godzin wcześniej komisarz zamieściła inny tweet, w którym również nawiązywała do sytuacji w Polsce. Dunja Mijatović zaznaczyła, że „państwa powinny chronić instytucje Rzeczników Praw Obywatelskich od przeszkód i zagrożeń dla ich działania”. „Polska musi polegać na niezależnej instytucji ochrony praw człowieka” – napisała w dalszej części.

twitter

