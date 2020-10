Debata przed wyborami w USA. Trump i Biden spierali się m.in. o politykę zagraniczną

O godzinie 22 czasu lokalnego odbyła się druga i ostatnia debata pred wyborami w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump i Joe Biden spotkali się w Belmont University w Nashville w stanie Tennessee. Starcie obu kandydatów miało nieco inną formułę - wzięli oni udział w oddzielnych sesjach pytań i odpowiedzi, z udziałem widowni. Po zadaniu każdego pytania wprowadzającego, przez dwie minuty mikrofon miał włączony tylko jeden kandydat. Po pierwszej debacie komentatorzy byli bowiem zgodni, że była to jedna z najgorszych dyskusji w historii amerykańskiej polityki. Trump i Biden przerywali sobie wypowiedzi, przekrzykiwali się i nie dali dokończyć prowadzącemu pytań. Tym razem było jednak znacznie bardziej merytorycznie. Debata była podzielona na 6 bloków tematycznych dotyczących m.in. walki z pandemią koronawirusa, zmian klimatycznych, polityki zagranicznej oraz kwestii nierówności na tle rasowym w USA.

Biden zarzuca Trumpowi brak planu ws. pandemii

Donald Trump stwierdził m.in. że USA dobrze i skutecznie walczą z pandemią a szczepionka jest bliska opracowania i dystrybucji. - Prezydent nie ma żadnego planu. Jeśli ja nim zostanę, to będzie obowiązek noszenia maseczek, zostanie przyśpieszone i zwiększona skala testowania, oraz zostaną ustanowione ogólnokrajowe reguły dotyczące działania biznesu - ripostował Joe Biden dodając, że z powodu COVID-19 zmarło już blisko 230 tys. Amerykanów. Demokrata podkreślił, że niekoniecznie trzeba wszystko zamknąć, ale wymagać przestrzegania zasad dystansu społecznego i zdroworozsądkowych zasad bezpieczeństwa.

Joe Biden zadeklarował, że jeśli jakiekolwiek państwo będzie próbowało wpłynąć na wybory, czy to Rosja, czy Chiny, czy Iran, to zapłaci za to. W odpowiedzi Donald trump wytknł rywalowi związki z Rosją. - Twoja rodzina dostała od nich 3,5 miliona dolarów. Ja nie dostałem od nich żadnych pieniędzy. Jestem bardzo ostry wobec Rosjan. Nikt nie był tak twardy - stwierdził.