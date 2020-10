W kościele ściął głowę kobiecie, zabił trzy osoby. Wiadomo, kim jest zamachowiec z Nicei

W czwartek 29 października przed godz. 9 rano doszło do ataku nożownika. Początkowe doniesienia mówiły o napaści w okolicach kościoła, później okazało się, że tragedia rozgrywała się we wnętrzu świątyni Notre-Dame w Nicei. Na skutek ataku nożem zginęły trzy osoby. Wszystkie zostały zaatakowane, gdy we wnętrzu bazyliki oczekiwały na rozpoczęcie porannej mszy. 60-letnia kobieta i 55-letni mężczyzna zginęli w kościele, a media relacjonują, że 21-latek „dosłownie odciął kobiecie głowę” , a mężczyźnie podciął gardło. Trzecia z zabitych osób – 44-letnia kobieta, która została kilkakrotnie dźgnięta, zdołała uciec do pobliskiej kawiarni. Obrażenia okazały się śmiertelne.

Macron: To atak terrorystyczny

Na miejscu od razu zatrzymano sprawcę. W wyniku postrzelenia przez policjantów mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Tuż po ataku pojawiły się doniesienia o możliwym radykalizmie atakującego. Mężczyzna miał wznosić okrzyki „Allahu Akbar” nawet po tym, jak został ciężko ranny. Jeszcze w czwartek informacje burmistrza Nicei potwierdził sam prezydent Francji. Emmanuel Macron przyznał, że doszło do „islamistycznego ataku terrorystycznego” . W związku z tą sytuacją oraz wcześniejszym pogarszaniem się nastrojów społecznych poziom zagrożenia we Francji został podniesiony do najwyższego poziomu.

Zamach w Nicei. Sprawca pochodzi z Tunezji

W piątek pojawiły się nowe informacje o sprawcy zamachu. Okazało się, że to 21-letni obywatel Tunezji o nazwisku Brahim Aouissaoui. Mężczyzna przybył do Europy wśród migrantów, którzy dotarli do włoskiej Lampedusy, posługiwał się dokumentami wydanymi mu przez Czerwony Krzyż. Znaleziono przy nim Koran, dwa telefony i 30-centymetrowy nóż. – Znaleźliśmy także torbę zostawioną przez zamachowca. Obok leżały dwa noże, których nie użył podczas ataku – relacjonował prokurator Jean-François Ricard.

