Rodzeństwo czy para? Ta gra stała się hitem sieci. Sprawdź się!

Nic dziwnego, że w rodzinie występują podobne cechy - o to dbają geny. Ale jak wytłumaczyć to, że w przypadku niektórych par podobieństwo obu osób jest tak duże, że często muszą odpowiadać na pytania, czy nie są przypadkiem zaginionymi bliźniakami. Uderzające podobieństwo niektórych par postanowili wykorzystać twórcy instagramowego profilu Siblings or datings (rodzeństwo czy para? - red). Konto śledzi już ponad 267 tysięcy internautów. Zadaniem obserwatorów jest odgadnięcie, czy dwie osoby na zdjęciu są ze sobą spokrewnione, czy nie. Jak się okazuje, w wielu przypadkach prawda jest naprawdę zaskakująca.

QUIZ:

QUIZ. Rodzeństwo czy para? Ta gra stała się hitem sieci