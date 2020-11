Chcieli sprzedać „lampę Aladyna”. Za niemal 800 tys. zł obiecali zdrowie i szczęście

O zdarzeniu poinformował serwis The Arabian Nights. Z jego doniesień wynika, że jeden z lekarzy pracujący w Meerut na terenie zachodniego stanu Uttar Pradesh przyszedł na policję. Medyk powiedział, że ostatnio leczył kobietę, która zgłosiła się do niego z dwoma mężczyznami podającymi się za jej synów.

Indie. Sprzedali „lampę Aladyna”, zachwalając jej cudowną moc

Goście lekarza zaczęli go przekonywać, że ich dom nawiedzał tajemniczy duch. Zaciekawiony doktor przyszedł do mieszkania pacjentki i jej „synów”, gdzie ukazał mu się Aladyn. Później wyszło na jaw, że to jeden z mężczyzn przebrał się za kultową postać.

Cała trójka próbowała przekonać swojego rozmówcę do kupna „cudownej lampy”, która przyniesie mu bogactwo, zdrowie i szczęście. Początkowo żądali za nią 200 tys. dolarów, czyli niemal 800 tys. złotych. Ostatecznie sprzedali przedmiot za około 41,5 tys. dolarów, a dla uwiarygodnienia mocy oferowanej lampy udawali, że wyczarowują z niej dżina.

Po zgłoszeniu sprawy na policję mundurowi ruszyli na poszukiwania oszustów. Udało im się zatrzymać już dwóch mężczyzn, którzy na swoim koncie mieli już inne oszustwa tego typu. Wciąż nie ustalono miejsca pobytu towarzyszącej im kobiety.

