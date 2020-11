Maltretował żonę krzesłem na ulicy. Kobieta nie żyje

Film, na którym widać mężczyznę, który z ogromną zaciekłością krzesłem maltretuje swoją żonę na ruchliwej ulicy, jest masowo udostępniany w mediach społecznościowych. Internauci są oburzeni, czemu dają wyraz w publikowanych komentarzach. Nagranie zostało zarejestrowane w Shuozhou w Chinach. Podobno przyczyną konfliktu między małżonkami była stłuczka, do której doszło z innym pojazdem, gdy poruszali się skuterem.

Na jednym z nagrań uwieczniono, że okrutnym scenom przyglądało się co najmniej czterech gapiów. Żaden z nich nie zareagował, a co za tym idzie, nie udzielił pomocy bezbronnej kobiecie. Jak podaje Reuters, policja w wydanym oświadczeniu potwierdziła, że kobieta została zabita w sobotę w godzinach porannych. Jej oprawca trafił do aresztu, a funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Opisywane nagranie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Internauci głównie dziwią się postawie prezentowanej przez świadków zdarzenia. Inni z kolei pytają o opiekę, jaką państwo gwarantuje ofiarom przemocy domowej w Chinach.

