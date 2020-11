Mają szansę zostać Pierwszą Damą i Pierwszą Córką. Poznajcie rodzinę Joe Bidena

Joe Biden wziął pierwszy ślub w 1966 roku z Neilią Hunter. Para miał troje dzieci: Naomi Christinę, Roberta Huntera i Josepha Robinette’a „Beau” III. W 1972 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, rodzina polityka miała wypadek. Neilia i Naomi zginęły na miejscu a chłopcy trafili do szpitala. Joe Biden przyznawał, że rozważał wówczas popełnienie samobójstwa. Swoją drugą żonę - Jill Jacobs - poślubił w 1972 roku. Ich córka Ashley przyszła na świat w 1981 roku. 30 maja 2015 syn Joe Bidena, Beau Biden, zmarł w wieku 46 lat na nowotwór mózgu.

Jill Biden - kim jest, sylwetka

Jill Biden urodziła się w 1951 roku. Urodziła się w Hammonton w stanie New Jersey. Przez wiele lat była nauczycielką języka angielskiego. Od 1993 do 2008 roku była wykładowcą języka angielskiego na Delaware Technical Community College. ma tytuł doktora. Jest także prezeską Biden Breast Health Initiative, organizacji non-profit, zapewniającej bezpłatne programy dotyczące zdrowia piersi, prowadzone m.in. na terenie szkół. W 2007 roku została współautorką programu Book Buddies, zapewniającego książki dzieciom, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach. Działa również w organizacji wspierającej rodziny żołnierzy. Głośno stało się o niej w 2004 roku, gdy tak bardzo nie chciała, aby jej mąż wystartował w wyborach prezydenckich, że przyszła na spotkanie dotyczące wyborów w kostiumie kąpielowym z napisem "nie". Jako żona wiceprezydenta USA w latach 2009-2017 nadal pracowała na uczelni. Angażowała się także w działalność charytatywną.

Ashley Biden - kim jest, sylwetka

Ashley Biden urodziła się w 1981 roku. Jak sama przyznaje, od najmłodszych lat interesowała się pomaganiem najsłabszym oraz zwierzętom. Jako nastolatka wysłała list do firmy Bonne Bell, gdy odkryła, że testuje swoje produkt na zwierzętach. Przez kilka lat angażowała się pomoc delfinom. Namówiła także swojego ojca do współpracy z kongresmenką Barbarą Boxer w celu napisania, a także przyjęcia Ustawy o ochronie delfinów z 1990 roku. Po ukończeniu szkoły pracowała w West End Neighborhood House, organizacji zajmującej się pomocą młodzieży w kwestiach edukacyjnych. Przez 15 lat działała jako pracownik socjalny w Departamencie Usług dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin w stanie Delaware. Pomagała wówczas w tworzeniu i prowadzeniu programów skupiających się na edukacji publicznej i pomocy ofiarom przemocy. W 2017 roku założyła markę modową Livelihood, dzięki której chciała pomagać w zwalczaniu nierówności rasowych i finansowych w USA. Cały dochód ze sprzedaży kolekcji podczas premiery na New York Fashion Week przekazała na cele charytatywne. W czerwcu 2020 roku Ashley Biden zaprojektowała mundury dla personelu hotelu Hamilton w Waszyngtonie. Jest żoną Howarda Kerina, chirurga plastycznego i otolaryngologa.

Czytaj też:

Wybory prezydenckie w USA już za dwa dni. Oto najważniejsze informacje