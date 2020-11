Strzały w centrum Wiednia. Sprzeczne informacje o ofiarach

Austriacki dziennik „Kronen Zeitung” podaje, że w poniedziałkowy wieczór doszło do ataku w pobliżu synagogi Stadttempel na Seitenstettengasse znajdujące się w samym centrum Wiednia, tuż obok Schwedenplatz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że padło wiele strzałów. Austriackie media informują, że jeden ze sprawców wysadził się w powietrze na pomocą pasu szahida. – To było jakieś szaleństwo. Najpierw usłyszałem jakieś dźwięki, potem dotarło do mnie, że to strzały. Następnie zobaczyłem, że ktoś szybko biegnie ulicą z bronią w ręku. Potem pojawiła się policja – mówi naoczny świadek zdarzenia w rozmowie z ORF. Okoliczni mieszkańcy sugerują, że napastnicy mogli oddać nawet 50 strzałów.

Jeden z liderów społeczności żydowskiej w Wiedniu Oskar Deutsch napisał na Twitterze, że doszło do strzelaniny w bezpośrednim sąsiedztwie synagogi, jednak sama świątynia w tym czasie była już zamknięta.



Bilans ofiar

Na chwilę obecną nie wiadomo, ile osób ucierpiało w wyniku zdarzenia. Według wstępnych informacji ciężko ranny został jeden z policjantów. Pojawiły się także doniesienia o licznych ofiarach ataku, jednak nie zostały one potwierdzone. Jeden z redaktorów tygodnika „Der Falter”, którego redakcja mieści się nieopodal miejsca zdarzenia, twierdzi, powołując się na ministerstwo spraw wewnętrznych, że w wyniku ataku zginęła jedna osoba.

Wiedeńska policja komentuje

Wiedeńska policja potwierdziła, że w centrum miasta doszło do wymiany ognia. W stolicy Austrii trwa obecnie obława. Nie wiadomo, ilu dokładnie jest napastników. Na razie służby nie udzielają szczegółowych wyjaśnień. Heute.at przekazuje informację, że co najmniej jeden ze strzelców został unieszkodliwiony oraz że co najmniej jeden ucieka przed policją. W związku ze strzelaniną w centrum Wiednia została aresztowana jedna osoba - podała agencja APA. Austriackie MSW Austrii nie wyklucza wersji ataku terrorystycznego. Służby bezpieczeństwa zaapelowały do mieszkańców i turystów, aby trzymali się z dala od wszelkich miejsc publicznych i nie korzystali z komunikacji miejskiej.

