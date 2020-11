Strzały w centrum Wiednia. Szef MSW: Są ranni i prawdopodobnie zabici

Austriacki dziennik „Kronen Zeitung” podał, że w poniedziałkowy wieczór doszło do ataku w pobliżu synagogi Stadttempel na Seitenstettengasse znajdujące się w samym centrum Wiednia, tuż obok Schwedenplatz. Austriackie media informują, że jeden ze sprawców wysadził się w powietrze na pomocą pasu szahida. – To było jakieś szaleństwo. Najpierw usłyszałem jakieś dźwięki, potem dotarło do mnie, że to strzały. Następnie zobaczyłem, że ktoś szybko biegnie ulicą z bronią w ręku. Potem pojawiła się policja – mówił naoczny świadek zdarzenia w rozmowie z ORF.

Wiedeńska policja potwierdziła, że w centrum miasta doszło do wymiany ognia a strzały były słyszalne w sześciu punktach miasta. Okoliczni mieszkańcy sugerują, że napastnicy mogli oddać nawet 50 strzałów. – Byliśmy na spacerze z psem, znaleźliśmy się bardzo blisko miejsca strzelaniny. Na początku myślałam, że ktoś odpala sztuczne ognie. Później wystrzały zaczęły się powtarzać. Zrozumieliśmy, że to coś poważnego – powiedziała polsatnews.pl pani Katarzyna, Polka mieszkająca w Wiedniu.

Jeden z liderów społeczności żydowskiej w Wiedniu Oskar Deutsch napisał na Twitterze, że doszło do strzelaniny w bezpośrednim sąsiedztwie synagogi, jednak sama świątynia w tym czasie była już zamknięta. Lokalne media podają, że ataków mogło być więcej także w pobliskich restauracjach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że terroryści wzięli zakładników w jednym z lokali gastronomicznych. Służby nie potwierdzają tych doniesień.



Bilans ofiar

Na chwilę obecną nie wiadomo, ile dokładnie osób ucierpiało w wyniku zdarzenia. Według wstępnych informacji ciężko ranny został jeden z policjantów. Jeden z redaktorów tygodnika „Der Falter”, którego redakcja mieści się nieopodal miejsca zdarzenia, twierdzi, powołując się na ministerstwo spraw wewnętrznych, że w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Reuters podał, powołując się na rzecznika austriackiego pogotowia ratunkowego, że zginęło kilka osób. – W strzelaninie w centrum Wiednia są ranni i prawdopodobnie zabici – poinformował wieczorem austriacki minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer w stacji telewizyjnej ORF TV. Wiedeńska policja mówi o jednej ofierze śmiertelnej i kilku osobach rannych, w tym jednym funkcjonariuszu policji. Dodaje, że wszystkie inne informacje nie są na razie potwierdzone.

Wiedeńska policja komentuje

W stolicy Austrii trwa obecnie obława. Nie wiadomo, ilu dokładnie jest napastników, ale wiadomo, że są oni uzbrojeni. Szef MSW przekazał, że sprawców najprawdopodobniej było kilku. Z relacji Heute.at wynika, że co najmniej jeden ze strzelców został unieszkodliwiony oraz że co najmniej jeden ucieka przed policją. Te doniesienia potwierdziła policja - jeden z napastników został zastrzelony przez funkcjonariusza policji. W związku ze strzelaniną w centrum Wiednia została aresztowana jedna osoba – podała agencja APA. Służby bezpieczeństwa zaapelowały do mieszkańców i turystów, aby trzymali się z dala od wszelkich miejsc publicznych i nie korzystali z komunikacji miejskiej.

Reakcja polskiego MSZ

Na wydarzenia z Wiednia zareagował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Czytaj też:

