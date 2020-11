Wybory prezydenckie w USA. Kiedy poznamy wyniki?

Za nami wyjątkowo emocjonujące godziny. Na chwilę obecną to Joe Biden zgromadził więcej głosów elektorskich. Według CNN ma ich 215, a jego rywal 165. Nieco inne wyniki podaje Fox News - zdaniem dziennikarzy na koncie Demokraty jest już 227 głosów elektorskich, a Donald Trump może liczyć na poparcie 210 elektorów. „New York Times” prognozuje, że przewaga Bidena nad Trumpem to 91 głosów elektorskich (zgromadził ich 209 a Trump 118). To jednak nadal za mało, aby mówić o zwycięstwie któregokolwiek z kandydatów. Aby objąć urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych potrzeba bowiem 270 głosów elektorskich.

Wybory w USA - kluczowe stany dla Trumpa?

Dlatego też oczy całego świata skierowane są na tzw. swing states oraz te, w których jest do zgarnięcia sporo głosów elektorskich. W Teksasie jest ich aż 38. Po podliczeniu 84 proc. głosów w tym stanie prowadzi Donald Trump (51,8 proc. do 46,8 proc.). Na Florydzie zliczono dotąd 94 proc. głosów i na chwilę obecną 29 głosów elektorskich trafi do Republikanina. Urzędujący prezydent znacząco poprawił swój wynik wśród Latynosów. Donald Trump wygrywa na razie również w Ohio, gdzie podliczono 86 proc. głosów a stawką jest 18 głosów elektorów (wygrywa z Joe Bidenem 53,1 proc. do 45,4 proc.). Po podliczeniu 95 proc. głosów urzędujący prezydent wygrywa także w Karolinie Północnej, która ma 15 głosów elektorskich.

Choć na razie prowadzi Joe Biden, ze wstępnych wyliczeń "NYT" po podliczeniu części głosów wynika, że Demokrata może liczyć już tylko na 34 głosy elektorskie a Donald Trump na 162 (jeśli potwierdzi się jego przewaga m.in. w Teksasie, Ohio, Karolinie Północnej oraz na Florydzie). Jeśli te wyliczenia się sprawdzą, a dziennikarze zaznaczają, że jest to bardzo wstępna prognoza, urzędujący prezydent zostanie w Białym Domu na drugą kadencję.

Wybory w USA - kiedy wyniki?

Choć wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych cały świat śledzi z zapartym tchem, na ostateczne rezultaty będziemy musieli jeszcze poczekać. Z relacji CBS News wynika, że możemy dzisiaj nie poznać wyników wyborów prezydenckich. Władze Wisconsin (10 głosów elektorskich) poinformowały, że potrzebują więcej czasów na podliczenie głosów i podadzą je w najbliższych dniach. Podobnie Michigan (16 głosów elektorskich) oraz Pensylwania (20 głosów elektorskich), gdzie karty do głosowania będą przyjmowane aż do piatku. Łącznie chodzi więc aż o 46 głosów elektorskich.

