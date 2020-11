NA ŻYWO: Wybory w USA. Wyniki wciąż spływają. Trump i Biden przekonani o zwycięstwie

8:44 Przypomnijmy, wciąż trwa liczenie głosów, a amerykańskie media podają różne szacunki. Według Fox News Joe Biden ma 238 głosów elektorskich przy 213 dla Donalda Trumpa, a według CNN Biden uzyskał tych głosów 220. Jego kontrkandydat może liczyć z kolei na 213. 8:33 Koniec przemówienia Donalda Trumpa. 8:32 - Wierzę, podobnie jak pan, panie prezydencie, że jesteśmy na szlaku do zwycięstwa. I uczynimy znowu Amerykę wielką - dodał. 8:32 Teraz będzie przemawiał Mike Pence. - Chciałbym dołączyć do pana prezydenta w wyrazie wdzięczności dla ponad 60 mln Amerykanów, którzy wyrazili chęć, by w Białym Domu dalej zasiadał Donald Trump - rozpoczął wiceprezydent USA. 8:31 - Byliśmy gotowi zwyciężyć w tych wyborach. Tak naprawdę zwyciężyliśmy w tych wyborach. Teraz mamy na celu zapewnić uczciwość w tych wyborach. Chcemy, aby prawo było wykorzystywane w sposób właściwy - podkreślił Trump. Polityk zasugerował, że zwolennicy Bidena mogą fałszować wybory. 8:30 - Uwielbiam Ohio. Wygraliśmy tam o 8,1 punktu procentowego - zaznaczył Trump. 8:28 Polityk podkreślił również swoje zwycięstwo w Teksasie. - To taka wspaniała noc. Patrzcie na te stany, które dzisiaj wygraliśmy i zobaczcie, o ile w nich zwyciężyliśmy - powiedział. 8:27 Według polityka Pensylwania jest kolejnym stanem, w którym Biden przegra. - Wygrywamy w Michigan - kontynuował. 8:26 - Co najważniejsze, wygrywamy w Pensylwanii! - podkreślił Trump, na co żywiołowo zareagowali jego zwolennicy. 8:26 Zdaniem Trumpa nie potrzebuje on wygranej w Arizonie, by pokonać Joe Bidena. 8:25 - Podobnie jasne jest, że wygraliśmy w Karolinie Północnej - zaznaczył polityk. Dalej Trump wyliczał kolejne stany, w których udało się mu wygrać. 8:24 - Wszystko wygrywaliśmy, chcieliśmy świętować coś, co było wielkim sukcesem - relacjonował Trump. Prezydent USA zauważył wysoką frekwencję w trakcie głosowania oraz fakt, że udało mu się wygrać na Florydzie, w Ohio i Teksasie. 8:24 - Chciałbym podziękować narodowymi amerykańskiemu za wsparcie. Miliony osób głosowały na nas, a bardzo smutna grupa osób chce im odmówić prawa głosu - dodał Trump, dziękując przy okazji m.in. swojej żonie. 8:23 Rozpoczyna się przemówienie Donalda Trumpa. - To chyba najpóźniejsza konferencja prasowa, jaką kiedykolwiek miałem - zaczął polityk. 8:20 Dziennikarze wciąż czekają na Donalda Trumpa:



twitter.com 8:08 Wciąż czekamy na przemówienie Donalda Trumpa. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo możemy spodziewać się jego wystąpienia. 8:05 Z wyliczeń Fox News wynika, że Joe Biden jak do tej pory uzyskał o około 2 mln głosów więcej niż Trump. To wcale jednak nie musi przełożyć się na ostateczne wyniki głosowania, czego świadkami byliśmy cztery lata temu, gdy o Biały Dom walczyła Hilary Clinton. 8:03 Tutaj więcej o wpadce prezydenta ubiegającego się o reelekcję:



Wpadka Trumpa na Twitterze. Pisał o „zamykaniu Polaków” 8:02 Wkrótce możemy spodziewać się wystąpienia Donalda Trumpa. Przypomnijmy, jego kontrkandydat wygłosił już przemówienie. 7:46 Według CNN Donald Trump może na swoim koncie dopisać zwycięstwo w Montanie, gdzie wygrał również w poprzednich wyborach. Tym samym zyskał kolejne trzy głosy elektorskie 7:42 Są i pierwsze komentarze z Polski na temat wyborów w USA:



- według Fox News Biden wygrywa 238 do 213

- według CNN Biden wygrywa 220 do 210

twitter.com 7:25 CNN: Joe Biden wygrywa w Rhode Island. W tym niewielkim stanie stawką było czterech elektorów 7:15 Agencja AP informuje o zwycięstwie Donalda Trumpa w Teksasie, gdzie do zabrania jest aż 38 głosów elektorskich

Wybory prezydenckie w USA. Kiedy poznamy wyniki? 5:31 Z relacji CBS News wynika, że możemy dzisiaj nie poznać wyników wyborów prezydenckich. Władze Wisconsin (10 głosów elektorskich) poinformowały, że potrzebują więcej czasów na podliczenie głosów i podadzą je w najbliższych dniach. Podobnie Michigan (16 głosów elektorskich) oraz Pennsylwania (20 głosów elektorskich). Łącznie chodzi więc aż o 46 głosów elektorskich 5:28 Choć na razie prowadzi Joe Biden, ze wstępnych wyliczeń "NYT" po podliczeniu części głosów wynika, że Demokrata może liczyć już tylko na 34 głosy elektorskie a Donald Trump na 162 (jeśli potwierdzi się jego przewaga m.in. w Teksasie, Ohio, Karolinie Północnej oraz na Florydzie). Jeśli te wyliczenia się sprawdzą, urzędujący prezydent zostanie w Białym Domu na drugą kadencję 5:24 W Teksasie do wzięcia jest 38 głosów elektorskich po podliczeniu 84 proc. głosów prowadzi Donald Trump (51,8 proc. do 46,8 proc.). Na Florydzie zliczono dotąd 94 proc. głosów i na chwilę obecną 29 głosów elektorskich trafi do Republikanina. Trump wygrywa na razie również w Ohio, gdzie podliczono 86 proc. głosów a stawką jest 18 głosów elektorów (53,1 proc. do 45,4 proc.). Po podliczeniu 95 proc. głosów urzędujący prezydent wygrywa także w Karolinie Północnej, która ma 15 głosów elektorskich 5:19 Według CNN 6 głosów elektorskich z Mississippi trafi na konto Donalda Trumpa 5:16 Strateg ds. kampanii wyborczych Matt Klink przypomina, że mnóstwo głosów zostało oddanych korespondencyjnie, a ich licznie trwa dużo dłużej, niż tych oddanych tradycyjnie w lokalach wyborczych. Tym samym noc wyborcza może się faktycznie przeciągnąć nawet do tygodnia wyborczego 5:12 Oczy całego świata patrzą na tzw. Pas Rdzy. Choć obecnie to Joe Biden jest znacznie bliżej zwycięstwa, komentatorzy zwracają uwagę na fakt, iż w wielu kluczowych stanach po zliczeniu części głosów wyraźną przewagę ma Donald Trump 5:08 W stanach "czerwonych" przewagę ma Donald Trump, a w "niebieskich" Joe Biden

twitter.com 5:05 Fox News daje Demokracie jeszcze większą przewagę: 207 głosów elektorskich do 148. Przypominamy, że do zwycięstwa potrzeba ich 270 5:03 CNN: Kalifornia, Waszyngotn i Oregon dla Joe Bidena - to razem 74 głosy elektorów; 3 głosy elektorów z Wyoming dla Donalda Trumpa

Łącznie na koncie Demokraty są już 192 głosy elektorów (Republikanin zgromadził ich 108) 4:56 O godzinie 5 czasu polsiego zamknięte zostaną lokale wyborcze w Waszyngtonie, Oregonie, Idaho i Kalifornii 4:54 W Teksasie po podliczeniu 83 proc. głosów prowadzi Donald Trump (51,5 proc. do 47,1 proc.). Na Florydzie zliczono dotąd 94 proc. głosów i na chwilę obecną 29 głosów elektorskich trafi do Republikanina. Trump wygrywa na razie również w Ohio, gdzie podliczono 82 proc. głosów (52,7 proc. do 45,8 proc.) 4:50 Z najnowszych informacji CNN wynika, że obecnie Bidena i Trumpa dzieli różnica tylko 13 głosów elektorskich (118 do 105). Fox News podaje przewagę Demokraty 133 do 115 4:48 CNN: Donald Trump zgarnia 10 głosów elektorskich z Missouri, a Joe BIden 20 z Illinois 4:39 Według CNN w wyborach do Senatu Demokraci mogą liczyć na 40 miejsc a republikanie 38. W Izbie Reprezentantów przewagę 119 do 84 mają na razie Republikanie 4:36 Arizona i Nowy Meksyk dla Joe Bidena



twitter.com 4:01 Jak wygląda sytuacja w najważniejszych stanach?



Donald Trump prowadzi w Teksasie, na Florydzie, w Ohio, Michigan oraz Wisconsin

Joe Biden wygrywa w Karolinie Połnocnej 3:56 W Kolorado wygrał demokratyczny kandydat do Senatu. To dobre informacje dla Joe Bidena

twitter.com 2:50 Za niecałe 10 minut dowiemy się, do kogo trafi kolejnych 156 głosów elektorskich m.in. z Arizony, Kolorado, Minnesoty oraz Teksasu 2:45 Donald Trump czeka na wyniki wyborów prezydenckich w USA nie w siedzibie kampanii w Arlington w Wirginii, ale w biurowcu tuż obok Białego Domu, w specjalnym „pokoju wojennym” 2:32 Ciekawa sytuacja w Teksasie! W bastionie Republikanów po 62 proc. zliczonych głosów Biden ma ok. 140 tys. głosów przewagi. Ostatnim demokratycznym prezydentem, który tam odniósł zwycięstwo był Jimmy Carter w 1976 r. 2:21 Joe Biden może obecnie liczyć na 30 głosów elektorów a Donald Trump 42. Aby wygrać należy zdobyć 270 głosów elektorów 2:20 Nieoficjalnie Mississippi oraz Tennessee dla Donalda Trumpa. Tennessee to 11 głosów elektorów, Republikanin wygrał tutaj także 4 lata temu



twitter.com 2:11 Jak podaje CBS News, w Ohio, jednym z kluczowych stanów, po przeliczeniu 34 proc. głosów prowadzi Joe biden 56,9 proc. do 41,9 proc. Kandydat Demokratów ma na razie ponad 300 tys. głosów przewagi 2:07 Nieoficjalnie: Maine, Rhode Island i New Jersey dla Joe Bidena 2:06 Biden zwycięzcą w Karolinie Południowej (9 elektorów) - oświadcza agencja prasowa AP. 2:05 Oklahoma i Alabama dla Donalda Trumpa 2:03 Są i najnowsze doniesienia z Florydy:



twitter.com 0:36 Dlaczego Amerykanie głosują we wtorek?



Amerykanie co cztery lata głosują na prezydenta (oraz 1/3 składu) Kongresu we wtorek po pierwszym poniedziałku listopada od 1845 roku. Obecnie jest to przejaw szacunku dla tradycji, ale w XIX wieku miało to wymiar praktyczny. USA były krajem rolniczym, a podróż konno do najbliższego lokalu wyborczego zajmowała wiele czasu. Szukając rozwiązania Amerykanie drogą eliminacji wybrali drugi dzień tygodnia. Weekend, mimo że sobota była dniem pracującym nie został wybrany, ponieważ nikt nie podróżowałby w niedzielę. Środa była dniem handlowym, więc organizacja w tym dniu wyborów zmniejszyłaby zyski. To spowodowało, że administracja wybrała wtorek jako dzień idealny na głosowanie - farmer mógł wyjechać w poniedziałek, zagłosować we wtorek i wrócić do miasteczka na zakupy 00:33 Według exit-poll Indiana zagłosowała za Trumpem. To nie jest zaskoczenie. Przed czterema laty Republikanin wygrał z Hillary Clinton przewagą 19 punktów procentowych. Indiana to 11 głosów elektorskich 00:26 Jest możliwość, że nie poznamy dzisiaj wynikuw wyborów. Powód? W kluczowych stanach takich jak Ohio, Michigan czy Pensylwania głosy mogą nie zostać zliczone 00:23 Pierwsze lokale wyborcze zostaną zamknięte o północy czasu polskiego. Wyniki głosowania z Vermont, Wirginii, Karoliny Południowej oraz Georgii uznawanej za swing states poznamy godzinę później 00:20 „Pewnego dnia nasze dzieci i wnuki spojrzą nam w oczy i zapytają, co zrobiliśmy w tej chwili. Chcę móc powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć o nasz kraj i jego przyszłość. Idźcie głosować” - zachęcała do udziału w wyborach Kamala Harris, kandydatka Demokratów na wiceprezydenta USA 00:15 W tegorocznych wyborach prezydenckich kandydatem Republikanów jest urzędujący prezydent Donald Trump, który na swojego zastępcę (w przypadku zwycięstwa) wyznaczyłby obecnego wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Hasło wyborcze Trumpa to „Make America Great Again” („Uczyńmy Amerykę znów wielką”).



Jego rywalem jest Joe Biden, który reprezentuje Demokratów. W razie zwycięstwa wiceprezydentem USA zostałaby senator Kamala Harris. Hasło Demokraty to „Battle for the soul of nation” („Walka o duszę narodu”) 00:14 Na początek garść faktów. 00:10 Czeka nas długa i emocjonująca noc. Już za kilka godzin poznamy pierwsze, wstępne wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji!

Wybory prezydenckie w USA 2020 - zasady

Prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest wybierany większością głosów. Amerykanie w wyborach powszechnych głosują na listę wyborczą i wybierają elektorów, reprezentujących daną partię polityczną (Demokratów lub Republikanów) i dany stan. Po wyborach powszechnych przychodzi czas na głosowanie Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych. Jest to organ konstytucyjny, który zbiera się raz na cztery lata po to, aby wybrać prezydenta i wiceprezydenta. W skład kolegium wchodzą przedstawiciele wszystkich stanów a ich liczba jest proporcjonalna do liczby ludności w danym stanie. Liczba elektorów, jaką wystawia dany stan równa się liczbie kongresmenów, którzy reprezentują go w dwuizbowym parlamencie USA. W sumie Kolegium Elektorów USA tworzy 538 osób.

Elektorzy zazwyczaj głosują na kandydata, który zwyciężył w wyborach powszechnych w swoim stanie. Czasami zdarza się, że nie głosują na osobę, którą popierali podczas kampanii, co sprawia, że może zdarzyć się sytuacja, że prezydentem zostanie człowiek, który w głosowaniu powszechnym zdobył mniej głosów od swojego przeciwnika. Wybory wygrywa ten kandydat, który uzyska minimum połowę głosów (270). Jeżeli dwóch kandydatów ma taką samą liczbę głosów elektorskich, wyboru prezydenta dokonuje Izba Reprezentantów.

Czytaj też:

