Wybory prezydenckie w USA 2020. Dziennikarz TVP Info zaatakowany w USA? Internauci bezlitośni

Na koncie serwisu pojawiło się kilka nagrań. Z pierwszego dowiadujemy się, że operator TVP Info nie może nakręcić zgromadzenia, bo „członkowie Antify utrudniają mu pracę”. Wspomniane utrudnianie polega na tym, że dwie lub trzy osoby zasłaniają operatorowi widok, podnosząc przed kamerą swoje transparenty.

Na kolejnym nagraniu jedna ze zgromadzonych osób próbuje przegonić tych, którzy nagrywają spotkanie. Członek zgromadzenia mówi operatorowi, by odszedł, ten jednak wciąż nagrywa. W końcu mężczyzna prawdopodobnie chwyta kamerę i opuszcza ją niżej, by nie być filmowanym.

TVP Info pokazuje również, że na całe zdarzenie nie reaguje także policja. Funkcjonariusz przedstawiony na filmie także prosi o rozejście się i jest dość sceptyczny, gdy słyszy o jakimkolwiek ataku.

twitter

Internauci reagują: Wyreżyserowana sytuacja

W komentarzach do całego zdarzenia dominują ironiczne i kpiące odpowiedzi. Wielu internautów zarzuca TVP Info wyreżyserowanie całej sytuacji.

Pojawiają się również aluzje do samej formacji. „Antifa to antyfaszyści. Chyba oczywiste że będą was atakować„ – pisze jeden z komentujących.

