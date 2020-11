Wybory w USA. Zacięta walka o Biały Dom. Co wiemy do tej pory i kiedy poznamy wyniki?

Trwa emocjonująca walka o Biały Dom. Na chwilę obecną wynik wyborów jest przesądzony w 44 z 50 stanów. W 21 oraz w Dystrykcie Kolumbii wygrał Joe Biden. Donald Trump zwyciężył w 24 stanach. Media podają rozbieżne informacje odnośnie ilości głosów elektorskich w zależności od tego, czy biorą pod uwagę te stany, w których zliczono zdecydowaną większość głosów. Ze wszystkich doniesień wynika, że bliższy zwycięstwa jest na razie Joe Biden.

Trump – Biden – ile głosów elektorskich?

Według CNN ma 253 głosy elektorskie, a jego rywal 213. Nieco inne wyniki podaje Fox News – zdaniem dziennikarzy na koncie Demokraty jest są już 264 głosy elektorskie (doliczono głosy z Arizony), a Donald Trump może liczyć na poparcie 214 elektorów. „New York Times” prognozuje, że przewaga Bidena nad Trumpem to 39 głosów elektorskich (zgromadził ich 253 a Trump 214). To jednak nadal za mało, aby mówić o zwycięstwie któregokolwiek z kandydatów. Aby objąć urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych potrzeba bowiem 270 głosów elektorskich. Warto również odnotować, że jak podaje CNN Joe Biden zdobył 50,5 proc. głosów (71,6 mln) a jego rywal 48 proc. (68 mln). Podobne dane przekazały Fox News oraz New York Times.

Nadal nie policzono jeszcze głosów w kilku stanach:



w Newadzie (6 głosów elektorskich) po zliczeniu 75 proc. głosów Biden prowadzi 49,3 do 48,7 proc. (różnica 8 tys. głosów)



na Alasce (3 głosy elektorskie) po zliczeniu 50 proc. głosów Trump prowadzi 62,1 do 33,5 proc.

w Gerogii (16 głosów elektorskich) po zliczeniu 98 proc. głosów Trump prowadzi 49,6 do 49,1 proc.

w Południowej Karolinie (15 głosów elektorskich) po zliczeniu 94 proc. głosów Trump prowadzi 50,1 do 48,7 proc.

w Pensylwanii (20 głosów elektorskich) po zliczeniu 89 proc. głosów Trump prowadzi 50,7 do 48,1 proc.



w Arizonie (11 głosów elektorskich) po zliczeniu 84 proc. prowadzi Biden 50,7 do 47,9 proc.



Gdyby te cząstkowe wyniki się potwierdziły, Donald Trump otrzymałby 54 głosy elektorskie a Joe Biden 17 i to właśnie Demokrata zostałby 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Trump składa protesty

Tymczasem sztab Donalda Trumpa wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że złoży wniosek o ponowne przeliczenie głosów w stanie Wisconsin, w którym wygrał Joe Biden. Kolejne pozwy dotyczą stanów Michigan oraz Georgia. W tym ostatnim nadal trwa liczenie głosów a Demokraci domagają się jego wstrzymania. Szef sztabu wyborczego Trumpa Bill Stepien napisał w oświadczeniu, że w kilku hrabstwach Wisconsin pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach, które budzą poważne wątpliwości co do wiarygodności wyników. Zapowiedział, że natychmiast zażąda ponownego przeliczenia głosów w tym stanie.

twitter

Wcześniej Donald Trump powiedział, że to on wygrał wybory, choć oficjalnie trwa wciąż liczenie głosów i jest za wcześnie, by przesądzać kto zwyciężył. Obecny prezydent wspomniał także o oszustwie na Amerykanach i dodał, że zwróci się w tej sprawie do Sądu Najwyższego.

Biden o możliwej pierwszej decyzji

– W Wisconsin wygraliśmy przy przewadze 20 tysięcy głosów. Podobną przewagę zanotował tam Trump w 2016 roku, podczas poprzednich wyborów. Wygraliśmy większością Amerykanów, większość ta będzie rosnąć. Była to trudna kampania, ale jeszcze trudniejszy ten czas był dla naszego kraju. Szliśmy do kampanii jako demokraci, ale rządzić będę jako prezydent Ameryki – mówił z kolei w trakcie swojego wystąpienia Joe Biden. Demokrata dodał, że jeśli zwycięży, jego pierwszą decyzją będzie powrót USA do tzw. Porozumienia paryskiego.

