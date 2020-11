Wybory prezydenckie w USA. Krzysztof Szczerski: To dopiero pierwsza tura

3 listopada odbyły się w USA wybory prezydenckie. Wciąż trwa liczenie zdobytych przez Donalda Trumpa i Joe Bidena głosów, jednak dane uzyskane do tej pory znacząco premiują Bidena.

– Dopiero kończy się liczenie głosów w kluczowych stanach. Nie podchodzę do wyborów prezydenckich w USA emocjonalnie – mówił na antenie RMF FM Krzysztof Szczerski.

– To pierwsza tura wyborów, drugą będzie batalia sądowa, oby nie doszło do trzeciej, czyli manifestacji na ulicach – dodał. Szczerski stwierdził także, że strona polska jest gotowa do współpracy z każdą administracją amerykańską.

Krzysztof Szczerski: Orzeczenie TK powinno być opublikowane

Podczas rozmowy, Szczerski był także pytany o losy orzeczenia TK, które zakłada zniesienie zapisu o możliwości przerywania ciąży embriopatologicznej. Przypomnijmy, że orzeczenie to wciąż czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

– Zgodnie z porządkiem prawnym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno być opublikowane. Kropka. To nie podlega żadnej dyskusji. Nie ma przesłanek do tego, żeby tę publikację w jakiś sposób blokować – skomentował Szczerski.

Podobnego zdania jest także rzecznik rządu Piotr Muller. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie miał charakter obowiązujący i nikt nie zamierza odmawiać jego publikacji, natomiast każdy chyba przyzna, czy jest zwolennikiem wyroku TK, czy nie, że w tej chwili potrzebne jest osłabienie tych emocji ze względu na epidemię, która ma równolegle miejsce, natomiast nikt nie podważa zasadności tego wyroku – powiedział w Polskim Radiu.

