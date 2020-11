Niezwykły żółty żółw znaleziony w Indiach. Zachwycił internautów

Kolor żółwia rzeczywiście jest zjawiskowy – jaskrawożółta skorupa, głowa i kończyny wyróżniają gada na każdym tle. Jak precyzuje sciencealert.com żółw ten to Lissemys punctata, inaczej skrytonóg indyjski. Jego klasyczny wygląd jest jednak zupełnie inny – przeważnie ma on barwę brązową z żółtymi plamkami na skorupie i jasnym spodem.

Zjawiskowa anomalia genetyczna

W przypadku żółwia znalezionego właśnie w Indiach doszło do genetycznej anomalii, która spowodowała, że gad zabarwił się na jaskrawożółty odcień. Sciencealert.com przypomina, że podobne okazy pojawiały się sporadycznie już wcześniej i podaje przykład znalezionego w 1997 roku na zachodnim wybrzeżu Indii żółwia o jednolicie żółtym ciele i różowych oczach.

Do podobnego odkrycia doszło też tegorocznego lata. Sciencealert.com podaje, że miało ono miejsce w jednym ze wschodnich stanów Indii. Serwis precyzuje, że mutacja genetyczna, jaka odpowiada za powstanie nietuzinkowego koloru żółwia jest podobna do albinizmu. Albinizm to inaczej brak pigmentu, który zwykle objawia się jako biała partia skóry. Czasami jednak żółte pigmenty są w stanie przetrwać i dominują w produkcji koloru.

