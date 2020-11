Trump uzna wygraną Bidena? Mosbacher mówi o jednym warunku

Donald Trump już w pierwszym przemówieniu po zakończeniu głosowania stwierdził, że jest gotowy pójść do Sądu Najwyższego, ponieważ jego przeciwnicy polityczni mogą prowadzić do zafałszowania wyników głosowania. Polityk apelował o zaprzestanie liczenia głosów, a w kolejnym wystąpieniu mówił o próbach „kradzieży wyborów”, chociaż nie podawał przy tym żadnych dowodów na potwierdzenie swojej tezy. Georgette Mosbacher jest jednak przekonana, że prezydent uzna wyniki wyborów, o czym powiedziała w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Georgette Mosbacher: Donald Trump uzna wyniki wyborów

Zdaniem ambasador USA w Polsce polityk uzna wygraną Bidena „jeżeli ponowne zliczenie głosów, o które prezydent będzie zapewne wnioskował w niektórych miejscach, wskaże na taki wynik” . Dodała, że wszelkie spory sądowe muszą skończyć się do 20 stycznia przyszłego roku, kiedy to nastąpi zaprzysiężenie prezydenta.

Dyplomatka została również zapytana o to, czy czekają nas zmiany w relacjach polsko-amerykańskich, jeśli urząd prezydenta obejmie kandydat Demokratów. – Nie spodziewałabym się zbyt wielu zmian. Demokraci i republikanie z całą pewnością zgadzają się co do tego, że zagrożenie stanowi zarówno Rosja, jak i Chiny. Biorąc pod uwagę położenie Polski na wschodniej flance NATO, dla obu tych partii jest więc rzeczą kluczową dalsze umacnianie naszej współpracy wojskowej – oceniła.

Rozmówczyni „Rz” została także zapytana o ocenę prezydentury Trumpa. W kontekście relacji Stanów Zjednoczonych z naszym krajem wskazała m.in. na zniesienie wiz i wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej. Podkreśliła także znaczenie „rewolucji łupkowej”. – Bez tego Polska nie mogłaby zrezygnować ze współpracy z Gazpromem i w 2022 stać się niezależna od dostaw energii z Rosji. To jest wyjątkowe osiągniecie – podkreśliła.

