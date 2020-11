Rodzina przygarnęła dwa olbrzymie psy. Razem ważą ponad 140 kg

Josh i Bee Fisher mieszkają w Kalifornii, a od pięciu lat są opiekunami dwóch nowofundlandów: Ralphie'go i Bossa. Czworonogi ważą odpowiednio 63 i 81 kilogramów, a gdy staną na łapach, wzrostem dorównują dorosłemu człowiekowi. Pomimo imponujących rozmiarów są to bardzo spokojne zwierzęta, które żyją w zgodzie nie tylko z małżeństwem Fisherów, ale również ich synami. 5-letni Tegan, 7-letni Cruz oraz 9-letni Lenox uwielbiają zabawy z pupilami, o czym świadczą zdjęcia zamieszczane w mediach społecznościowych.

Konieczne użycie rampy

Ralphie i Boss mają wspólny profil na Instagramie, który śledzi ponad 220 tys. użytkowników. Popularność psów jest jednak zauważalna nie tylko w sieci. – Ludzie cały czas proszą o możliwość zrobienia sobie z nimi zdjęć – przyznała 41-letnia Bee Fisher w rozmowie z Daily Mail. „Misiowaty” wygląd zwierząt to także potencjał reklamowy, a właściciele czworonogów zarabiają m.in. na sponsorowanych postach promujących karmę dla pupili.

Jak zapewniają Fisherowie, opieka nad nowofundlandami nie zawsze jest łatwa. Problemy pojawiają się chociażby przed podróżą, gdy trzeba zaprowadzić psy do samochodu. – Mamy rampę, której używam, kiedy jestem z nimi sama. Ale gdy jesteśmy już wszyscy razem, to Boss zna zasady. Staje przednimi łapami z tyłu samochodu, a później Josh go unosi i „wkłada” do środka – wyjaśniła 41-latka. Nieco łatwiej jest w przypadku Ralphie'go, który jest niemal 20 kg lżejszy.

Nowofundlandy. Ską pochodzą?

Nazwa tej wyjątkowej rasy pochodzi od nazwy miejsca, gdzie została ona wyhodowana – Nowej Fundlandii w Kanadzie. Potocznie na zwierzęta tej rasy mówi się wodołazy. Rasa powstała w wyniku krzyżówek psów zamieszkujących wyspę Indian Beotuk z dużymi psami do polowań na niedźwiedzie, które zostały przywiezione przez Wikingów.

Rasa ta cieszyła się powodzeniem i ciągle się rozwijała do momentu wybuchu I i II wojny światowej, w takcie której stanęła na granicy wymarcia. Przyrost osobników odnotowano dopiero w latach 50. Uwagę zwracają przede wszystkim ogromne rozmiary nowofundlandów. Samce mogą osiągać wagę 70 kilogramów i więcej oraz mieć długość od 72 do 90 centymetrów. Samice nie przekraczają wagi 55 kilogramów. Psy te są uważane za niezwykle łagodne i spokojne.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Śmierć 12-latka przywróciła pytania. Co z psami z listy niebezpiecznych?