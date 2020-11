Spektakularna kradzież w Paryżu. Saudyjska księżniczka trafiła do szpitala

Kradzież w domu to zawsze dotkliwa sprawa. Jeśli ofiarą padnie saudyjska księżniczka mieszkająca w Paryżu, straty można liczyć w setkach tysięcy euro. Nic dziwnego, że okradziona kobieta trafiła do szpitala z objawami szoku, gdy odkryła, co się stało.

w „Le Parisien" informuje, że do kradzieży doszło w apartamencie 47-letniej saudyjskiej księżniczki, znajdującym się w centrum Paryża w pobliżu Pól Elizejskich. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło na policję w czwartek. Śledczy ustalili, że z domu zginęło m.in. 35 torebek marki Harmes, każda o wartości 10 – 35 tys. euro, drogocenne futra oraz biżuteria. Straty oszacowano na około 600 tys. euro, choć początkowo mowa była nawet o 1,5 mln euro. Kradzież u księżniczki. Sprawcą znajomy? Zaskakujące są same okoliczności kradzieży. Śledczy nie znaleźli bowiem śladów włamania do 200-metrowego apartamentu. Jednym z głównych podejrzanych jest mężczyzna, z którym od sierpnia pomieszkiwał u księżniczki. „Le Parisien" informuje, że z mieszkania zginęła para kluczy, a podejrzany wcześniej miał proponować 47-latce sprzedaż niektórych należących do niej przedmiotów na e-Bayu. Sama poszkodowana, której personaliów nie ujawniono, przypłaciła kradzież szokiem. Po odkryciu, że jej mieszkanie splądrowano, Saudyjka trafiła do szpitala.

