Joe Biden. Kim jest nowy prezydent Stanów Zjednoczonych?

Joe Biden przez 8 lat był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, a w latach 1973-2009 sprawował funkcję senatora ze stanu Delaware. Przez całe swoje życie jest związany z Partią Demokratów. Z wykształcenia jest prawnikiem. W wyborach prezydenckich w 2020 roku stawił czoła Donaldowi Trumpowi i wszystko wskazuje na to, że to on będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych przez następną kadencję.

Joe Biden – kariera polityczna

Joe Biden urodził się w 1942 w Scranton w Pensylwanii. Sprawował funkcję wiceprezydenta USA w latach 2009-2017 w czasie prezydentury Baracka Obamy. Ukończył studia prawnicze i przez wiele lat pracował jako adwokat. W 1973 został wybrany do Senatu Stanów Zjednoczonych i uzyskał reelekcję w latach 1978, 1984, 1990, 1996, 2002 i 2008. Był piątym najmłodszym senatorem w historii Stanów Zjednoczonych i najdłużej urzędującym senatorem z Delaware. Przewodniczył m.in. Senackiej Komisji Relacji Zagranicznych i Senackiej Komisji ds. Sądownictwa. W 1990 przedstawił wczesny projekt ustawy, który do 1994 stał się projektem Violence Against Women Act. Jej celem było zwalczanie przemocy domowej i napastowania seksualnego. W latach 90. Biden głosował w Senacie za poszerzeniem NATO i przyjęciem Polski do Sojuszu. Jest znany ze swoich umiarkowanych poglądów.

W 2007 roku rozpoczął kampanii wyborczą przed wyborami prezydenckimi. Po tym, jak uzyskał mniej niż 1 proc. głosów w prawyborach w Iowa, wycofał się z wyścigu prezydenckiego. Była to już druga nieudana próba zdobycia nominacji w prawyborach – pierwsza miała miejsce w 1987 roku. Wówczas Demokracie zarzucono kłamstwa dotyczące rodziny.

Joe Biden – wpadki

Część Amerykanów określa polityka mianem maszyny do popełniania gaf. W 2007 w czasie swojej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2008 nazywał jednego ze swoich konkurentów, Baracka Obamę, pierwszym mainstreamowym Afroamerykaninem, który jest elokwentny, bystry, czysty i dobrze wygląda. W 2019 w czasie spotkania z przedstawicielami Asian & Latino Coalition w Des Moines w Iowa powiedział: Biedne dzieci są tak samo inteligentne, tak samo utalentowane, jak białe dzieci

Joe Biden – życie prywatne

Joe Biden wziął pierwszy ślub w 1966 roku z Neilią Hunter. Para miał troje dzieci: Naomi Christinę, Roberta Huntera i Josepha Robinette’a „Beau” III. W 1972 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, rodzina polityka miała wypadek. Neilia i Naomi zginęły na miejscu a chłopcy trafili do szpitala. Joe Biden przyznawał, że rozważał wówczas popełnienie samobójstwa. Swoją drugą żonę – Jill Jacobs – poślubił w 1972 roku. Ich córka Ashley przyszła na świat w 1981 roku. 30 maja 2015 syn Joe Bidena, Beau Biden, zmarł w wieku 46 lat na nowotwór mózgu.

Po zakończeniu sprawowania funkcji wiceprezydenta wraz z żoną założyli fundację charytatywną Biden Cancer Initiative, która za cel stawiała sobie wspieranie wczesnego wykrywania raka i badań nad lekarstwem na nowotwory.

