„Zrobiliśmy to, Joe”. Poruszający telefon Kamali Harris do przyszłego prezydenta USA

Sobotnie popołudnie przyniosło długo wyczekiwane, choć jeszcze nieoficjalne rozstrzygniecie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Około godz. 17 czasu polskiego amerykańskie media poinformowały, że Joe Biden wygrywa w Pensylwanii, co oznacza, że ma na swoim koncie już 273 głosy elektorskie. To o trzy więcej, niż potrzeba do wygranej w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.



Joe Biden wygrywa. Telefon Kamali Harris

Na doniesienia o wygranej kandydata Demokratów natychmiast zareagowała kandydatka na wiceprezydent, Kamala Harris, którą radosna nowina zastała podczas aktywności w parku. Na jej Twitterze pojawiło się kilkusekundowe nagranie, na którym uwieczniono jej pierwszy telefon do Joe Bidena po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników dających mu zwycięstwo. – Zrobiliśmy to, zrobiliśmy to, Joe! – cieszy się rozemocjonowana Harris. – Będziesz następnych prezydentem Stanów Zjednoczonych – dodaje.

Kamala Harris. Kim jest nowa wiceprezydent?

O Kamali Harris i jej roli w kampanii przeczytać można we Wprost Premium. „Jeśli Joe Biden wygra w wyborach w USA, to głównie dlatego, że stanęła za nim Kamala Harris. O ambitnej senator z Kalifornii będziemy jeszcze długo słyszeć – bez względu na wynik wyborów” – pisał w sierpniu Agaton Koziński. Kim jest nowa wiceprezydent USA? Przeczytajcie:

