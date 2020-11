Donald Trump przegrał wybory, ale wygrał internet. Te MEMY to najlepszy komentarz

Donald Trump jeszcze za czasów prezydentury był bohaterem wielu memów. Wszystko za sprawą wpadek oraz kontrowersyjnych wypowiedzi charyzmatycznego polityka, który dostarczał internautom inspiracji chociażby za sprawą licznych wpisów na Twitterze. Nawet po wyborach twórcy zabawnych i ironicznych grafik więcej uwagi poświęcają przegranemu kandydatowi Republikanów niż Joe Bidenowi, który przez kolejne cztery lata będzie gospodarzem Białego Domu. Najlepsze memy zebraliśmy w naszej galerii z nadzieją, że będą one wytchnieniem po śledzeniu długiej batalii o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump: Te wybory jeszcze się nie zakończyły

Amerykańskie media w sobotę opublikowały wyniki z Pensylwanii, które to przypieczętowały zwycięstwo Joe Bidena. Donald Trump w swoim przemówieniu nie uznał jednak wygranej rywala. – Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden pośpiesznie udaje zwycięzcę i dlaczego jego medialni sojusznicy tak bardzo starają się mu pomóc: nie chcą, aby prawda została ujawniona. Prosty fakt jest taki, że wybory jeszcze się nie skończyły – przekonywał wciąż urzędujący prezydent.

– Legalne głosy decydują o tym, kto jest prezydentem, a nie media. Amerykanie mają prawo do uczciwych wyborów: oznacza to liczenie tylko legalnych kart do głosowania. Sztab Bidena chce, aby karty były liczone nawet jeśli są sfałszowane, wyprodukowane, lub "oddane" przez niekwalifikujących się lub zmarłych wyborców – dodał.

