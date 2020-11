Państwo zgadza się na wspólne mieszkanie przed ślubem, legalizuje alkohol. ZEA łagodzą islamskie prawo

Picie alkoholu po ukończeniu 21. roku życia, wspólne mieszkanie przed ślubem, kryminalizacja tzw. zabójstw honorowych i dekryminalizacja próby samobójczej - jak na standardy regionu, zmiany wprowadzane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogą wydawać się szokujące. Wrażenie robi też uzasadnienie przedstawione przy poluzowywaniu surowego do tej pory prawa, inspirowanego przez islam. Władze twierdzą, że chodzi nie tylko o wzmocnienie gospodarki poprzez otwarcie się na wartości wyznawane w większości państw świata, ale też promowaną przez ZEA zasadę tolerancji. Westernizacja Emiratów ma ściągnąć do kraju turystów oraz sceptycznych do tej pory przedstawicieli biznesu.

Zjednoczone Emiraty Arabskie otwierają się na Zachód

To kolejne w tym roku zaskoczenie światowej opinii publicznej przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W sierpniu głośnym echem odbiło się historyczne porozumienie obu państw w sprawie normalizacji stosunków dyplomatycznych i nawiązania współpracy gospodarczej z Izraelem. M.in. na turystów właśnie z tego kraju liczy branża hotelarska ZEA. Spore nadzieje wzbudzają też przełożone na 2021 rok targi Expo w Dubaju.

