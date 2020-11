Czystki czy planowana rotacja? Fala dymisji w rosyjskim rządzie, rzecznik Putina komentuje

W poniedziałek 9 listopada radio Echo Moskwy poinformowało o zmianach wewnątrz rządu premiera Federacji Rosyjskiej Michaiła Miszustina. Odwołano pięciu ministrów, zwalniano ich decyzją prezydenta Rosji Władimira Putina.

Urząd stracą: minister transportu Jewgienij Ditrich, minister zasobów naturalnych i ekoloegii Dmitrij Kobyłkin, minister budownictwa Władimir Jakuszew, minister energetyki Aleksandr Nowak, a także pełnomocnika prezydenta w Uralskim Okręgu Federalnym Nikołaja Cukanowa.

Nie wszyscy wylecieli z hukiem z rządu. Jakuszew zajmie miejsca Cukanowa w okręgu Uralskim. Z kolei Aleksandr Nowak zostanie nowym wicepremierem. Premier Rosji już zgłosił kandydatury następców – nowym ministrem energii ma zostać Nikołaj Szulginow (kierował RusHydro), ministrem budownictwa ma zostać z kolei Irek Fajzullin.

Zmiany w rosyjskim rządzie. Rzecznik Kremla przekonuje, że to rotacja

Transfer zaliczyć ma także wieloletni szef Aerofłotu, największej rosyjskiej linii lotniczej, Witalij Sawieliew. Ten ma objąć tekę ministra transportu. Ma pojawić się także nowy minister rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki (dotychczasowy szef resortu Aleksander Kozłow miałby przejść do ministerstwa zasobów naturalnych i ekologii).

Rzecznik Kremla, cytowany przez Radio Moskwy, tłumaczył te „czystki” w rządzie „zwykłą rotacją personelu” i zaznaczał, że dymisje nie mają związku np. z niewykonywaniem poleceń Władimira Putina. Z kolei Michaił Winogradow, prezes Petersburskiej Fundacji Politycznej, stwierdził, że tak naprawdę doszło do pewnej wymiany „głównych graczy”, by wyrównać trochę balans sił wewnątrz rządu. – To też walka o kontrolę nad pieniędzmi z transportu – przekonywał.

