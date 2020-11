Afganistan: Kobieta postrzelona i oślepiona za... podjęcie pracy

33-letnia Khatera została zaatakowana tuż po wyjściu z komisariatu, na którym pracowała. Nieznani mężczyźni najpierw oddali w jej kierunku strzał, a następnie wbili nóż w oczy. Wszystko przez to, że jej ojciec nie zgadzał się, by kobieta poszła do pracy.

Dramat, jaki rozegrał się w Afganistanie opisuje Reuters. Jak czytamy, 33-latka od trzech miesięcy pracowała w miejscowym komisariacie policji. Zostanie policjantką było jej dziecięcym marzeniem, które w końcu udało się jej zrealizować. Satysfakcja nie trwała jednak długo. Po wyjściu z pracy, została napadnięta przez trzech nieznanych mężczyzn, którzy oddali w jej kierunku strzał. Następnie, przy użyciu noża, zranili oczy 33-latki. twitter Policja: Ataku dokonali talibowie wynajęci przez ojca kobiety Kiedy kobieta przebudziła się w szpitalu, okazało się, że atak ten trwale uszkodził jej wzrok. Policja obwiniła za to talibów, którzy, jak wynika z ustaleń, mieli działać na zlecenie ojca 33-latki. Wszystko dlatego, że ojciec kobiety sprzeciwiał się jej pracy poza domem. Talibowie zaprzeczają, by mieli jakikolwiek udział w napaści. Jak jednak odnotowuje Reuters, w ostatnim czasie miejscowe bojówki stały się jeszcze brutalniejsze, czego kolejnym przejawem ma być atak na młodą policjantkę. „Żałuję, że nie służyłam w policji przynajmniej rok. Gdyby to się stało później, byłoby mniej bolesne. Stało się to za wcześnie… Pracowałam i żyłam swoim marzeniem tylko przez trzy miesiące” – powiedziała mediom Khatera. Czytaj też:

