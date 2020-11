Watykan ujawnił raport o McCarricku. Kluczowy list do Jana Pawła II i Dziwisza

We wtorek 10 listopada Watykan opublikował obszerny, bo liczący 461 stron, raport na temat sprawy Theodore'a McCarricka, w przeszłości m.in. arcybiskupa Waszyngtonu. W 2017 roku pojawiły się publiczne oskarżenia, że duchowny na początku lat 70. molestował nieletniego w Nowym Jorku. McCarrick zaprzeczał tym oskarżeniom, ale w połowie 2018 roku sam zrezygnował z zasiadania w Kolegium Kardynałów.

Ujawnienie tych oskarżeń sprawiło, że powrócono też do szeregu innych doniesień na temat Theodore'a McCarricka z czasów, gdy papieżem był Jan Paweł II. Dlatego też papież Franciszek zarządził gruntowne przebadanie całej sprawy, która ciągnęła się blisko 20 lat.

W tym czasie trwał już proces kanoniczny wobec McCarricka, a ostatecznie Kongregacja Nauki i Wiary 13 lutego 2019 roku uznała go za winnego molestowania seksualnego zarówno dorosłych, jak i nieletnich, a papież Franciszek wydalił go ze stanu duchownego.

Sprawa McCarricka. Watykan publikuje raport

Poza raportem media watykańskie opublikowały też jego skróconą, skondensowaną wersję, której autorem jest Andrea Tornielli. Watykan dokładnie przestudiował karierę McCarricka, który zaczął piąć się po szczeblach kariery w 1977 roku, gdy został biskupem pomocniczym w Nowym Jorku.

W raporcie o McCarricku już na wstępie pada sformułowanie, że przed jego nominacją w 1977 roku nie było doniesień o żadnych niewłaściwych zachowaniach duchownego „zarówno wobec dorosłych, jak i małoletnich”. Później McCarrick został nominowany na biskupa diecezjalnego Metuchen, a stało się to w 1981 roku, więc już w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II. Później nominowany na arcybiskupa Newark (był nim w latach 1986-2000).

Raport Watykanu o McCarricku. Rok 2000 i zastrzeżenia kardynała O'Connora

Kluczowy w sprawie Theodore'a McCarricka jest rok 2000 i ujawnione teraz kulisy jego nominacji na arcybiskupa metropolitę Waszyngtonu. W raporcie Watykanu pada:

Dowody wskazują na to, że papież Jan Paweł II osobiście podjął decyzję, by nominować McCarricka i zrobił to po otrzymaniu rad od kilku zaufanych doradców po obu stronach Atlantyku.

Tyle tylko, że przed tą nominacją do Watykanu napisał już wtedy wieloletni arcybiskup Nowego Jorku, kardynał, John O'Connor. 28 października 1999 roku O'Connor w liście do nuncjusza apostolskiego wyliczył (tak wynika z narracji Watykanu) zarzuty pod adresem McCarricka. Co więcej, dotarły one do uszu Jana Pawła II, co również odnotowuje Watykan w raporcie.

Watykan te zarzuty przedstawione w 1999 roku podsumowuje w czterech punktach:

Jeden z księży twierdził, że widział McCarricka w trakcie aktu seksualnego z innym duchownym w 1987 roku oraz że McCarrick próbował odbyć stosunek z innym księdzem latem tego samego roku;

Oskarżenia o czyny pedofilskie McCarricka, pochodzące z anonimowych listów z lat 1992-1993, które trafiały do hierarchów w USA;

Wiedza o tym, że McCarrick „dzielił łóżko” z młodymi mężczyznami w rezydencjach biskupich w Metuchen i Newark.

Wiedza na temat „dzielenia łóżka” z dorosłymi seminarzystami w domku na plaży w New Jersey.

W raporcie te dwie ostatnie informacje są przedstawiane praktycznie jak pewniki.

Sprawa McCarricka. Raport w Watykanie o roli amerykańskich biskupów

Wracając do roku 2000 – w czerwcu nuncjusz apostolski w USA na wniosek Jana Pawła II wysłał do czterech biskupów list z pytaniami o te zarzuty pod adresem Theodore'a McCarricka, by sprawdzić, czy są prawdziwe. Odpowiedzi biskupów Watykan podsumowuje w raporcie następująco:

Co teraz wiadomo, dzięki śledztwu, trzech spośród czterech amerykańskich biskupów przekazało niedokładne i niekompletne informacje Stolicy Apostolskich na temat zachowań seksualnych McCarricka. Wydaje się więc, że te niedokładne informacje miały wpływ na wnioski finalne doradców papieża, a w konsekwencji – także samego Jana Pawła II.

McCarrick i list do Dziwisza. Zmiana zdania papieża Jana Pawła II

W raporcie wielokrotnie pojawia się postać kardynała Stanisława Dziwisza, wówczas biskupa i sekretarza Jana Pawła II. Między innymi przez list, który McCarrick wysłał do Dziwisza 6 sierpnia 2000 roku. Watykan w raporcie podkreśla, że pismo trafiło do Jana Pawła II. Tu jego treść:

Przez 70 lat mojego życia nigdy nie utrzymywałem stosunków seksualnych z żadną osobą, mężczyzną czy kobietą, młodą czy starą, duchowną czy świecką, nigdy też nie molestowałem innej osoby, nikogo nie traktowałem też bez szacunku.

Najwidoczniej list McCarricka zmienił nastawienie Jana Pawła II, bo jak czytamy w raporcie: „Uwierzono w zaprzeczenie McCarricka i utrzymano pogląd, że jeśli upublicznione zostaną zarzuty wobec niego, McCarrick byłby w stanie je łatwo obalić”.

To wystarczyło – w listopadzie 2000 roku Theodore McCarrick został arcybiskupem metropolitą waszyngtońskim, później został też wyniesiony do godności kardynała, a przez kilka lat duchowny nie miał problemów.

Raport Watykanu o McCarricku. Duchowny znał się z papieżem

W jednym z fragmentów raportu Watykanu o McCarricku wspomniano, że duchowny spotkał się po raz pierwszy z Karolem Wojtyłą w połowie lat 70. Wtedy też poznał Stanisława Dziwisza. Jak czytamy, stało się to w 1976 roku. McCarricka wezwano wówczas pilnie z Bahamów (był tam z dziećmi z katolickich rodzin), by zjawił się w Nowym Jorku na spotkanie z kardynałem z Polski, czyli Wojtyłą.

W raporcie odnotowano również, że McCarrick miał później kontakt z papieżem wiele razy, m.in. w Rzymie i podczas podróży zagranicznych. „Bezpośrednia relacja McCarricka z Janem Pawłem II prawdopodobnie również miała wpływ na podejmowane przez papieża decyzje” – czytamy.