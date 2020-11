Komisja Europejska spotem z pierogami i ogórkami uczciła Święto Niepodległości. „Niebywałe i kuriozalne”

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, a do Polski płyną różne życzenia. Pierogi, ogórki kiszone, zapiekanka, skoki narciarskie, WOŚP – to m.in. rzeczy, które zamieszczono w spocie Komisji Europejskiej z tej okazji. Nie wszystkim takie skojarzenia z Polską przypadły do gustu.

Na Twitterze Komisji Europejskiej, poza wspomnieniem o Święcie Niepodległości w Polsce, pojawił się krótki spot. Najwidoczniej w ramach przedstawienia Polski, w spocie poza biało-czerwoną flagą, obrysem granic, znalazły się też żubry czy też postaci Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie. Tyle tylko, że na innych planszach przedstawiono pieroga, ogórka kiszonego i zapiekankę (z dołączoną animacją, jakby były na czerwonym dywanie, a zdjęcia robią im fotoreporterzy). W innym kadrze z telewizora wyskakuje skoczek narciarski, a po chwili wyświetla się logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod koniec pokazany jest kosz pełen grzybów. twitter Spot KE w Święto Niepodległości. Waszczykowski krytykuje: Niebywałe i kuriozalne Spot nie przypadł do gustu m.in. byłemu szefowi MSZ, obecnie europosłowi PiS, Witoldowi Waszczykowskiemu. Pisał o nim: Bardziej infantylnego coś nie można już było stworzyć na święto Polski? I pomyśleć, że przedstawicielstwem Komisji Europejskiej kieruje były polski dyplomata. Niebywałe i kuriozalne. Stanisław Janecki z „Sieci” wyliczał z kolei: Niepodległa Polska to wedle Komisji Europejskiej (pewnie jej przedstawicielstwa w Warszawie) góry i krokusy, pierogi, kiszone ogórki, grzyby, zapiekanka, Owsiak, zamki, skoki narciarskie, żubry, Kopernik i Skłodowska-Curie. Może być większa żenada? Czytaj też:

