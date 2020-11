Plotki o rozwodzie Trumpów. Co może zawierać intercyza i komu będzie się to opłacać?

Jak podawał The Independent, była doradczyni prezydenta Omarosa Manigault Newman stwierdziła, że małżeństwo Trumpów już długo nie potrwa. Jego zdaniem Pierwsza Dama odlicza minuty do czasu, gdy polityk ustąpi, a ona będzie mogła złożyć pozew o rozwód. Te słowa tylko podsyciły plotki o kryzysie w relacjach pary prezydenckiej. Media od dawna spekulowały, że ich stosunki są co najmniej chłodne. Melania Trump publicznie odrzucała czułości męża, odmawiała uśmiechu.

Choć informacje o rozwodzie Trumpów nie zostały w żaden sposób potwierdzone, media już zaczęły spekulować, jakie koszty finansowe niosłoby ze sobą rozstanie pary. Tuż przed przeprowadzką do Białego Domu po zwycięstwie Republikanina w wyborach Melania Trump zażądała zmiany warunków umowy zawartej przed ślubem.

Melania walczyła o fortunę dla syna

Reporterka "Washington Post" Mary Jordan w swojej książce "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" pisała, że właśnie to był powód opóźnienia pojawienia się żony prezydenta w Białym Domu. Według Jordan, w nowej intercyzie pojawił się zapis dotyczący warunków mieszkaniowych syna Trumpów Barrona do momentu ukończenia przez niego 21. roku życia, a także o przyznaniu opieki nad dzieckiem i zabezpieczenia środków finansowych dla Barrona, podczas gdy jest niepełnoletni. W ten sposób Melania miała zagwarantować synowi dostęp do rodzinnej fortuny, aby był traktowany na równi ze starszymi dziećmi Donalda Trumpa. Jednocześnie warto dodać, że zgodnie z amerykańskim prawem Melanii Trump oraz Barronowi Trumpowi przysługuje dożywotnia ochrona Secret Service.

Co może zawierać intercyza?

O intercyzie wspomniał także prawnik Peter Stambleck, który zaznaczył, że w intercyzie powinna zostać zawarta informacja o tym, która część majątku po rozwodzie trafi do której strony. Zdaniem adwokata w tej sytuacji zyski ze spółek, w których udziały ma (niebawem były) prezydent Stanów Zjednoczonych i wszystkie inne aktywa wynikające z jego inwestycji trafiłyby na jego konto. Melania Trump mogłaby z kolei dostać m.in. biżuterię, którą dostała w prezencie od męża a także dostałaby pieniądze na opiekę nad synem.

Stephanie Grisham, szefowa personelu Melanii Trump oceniła, że doniesienia Mary Jordan to fikcja i plotka. W odpowiedzi media przypomniały, że w 2006 roku w rozmowie z Larrym Kingiem Donald Trump przedstawił się jako gorący zwolennik intercyzy.

