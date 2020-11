Pielęgniarka oskarżona o morderstwo ośmiu noworodków. Stanie przed sądem

Brytyjska pielęgniarka została oskarżona o zamordowanie ośmiorga dzieci i usiłowanie zabójstwa kolejnych dziesięciorga. Do przestępstw miało dochodzić w okresie od czerwca 2015 do czerwca 2016 roku. Kobieta pracowała w szpitalu w Chester w zachodniej Anglii.

Pielęgniarka była już wcześniej aresztowana przez policję w latach 2018 i 2019. Za każdym razem była jednak zwalniana za kaucją.

Śledztwo ws. zgonów niemowląt

Teraz pielęgniarka stanie przed sadem w Warrington. Zarzuty są wynikiem śledztwa w sprawie zgonów dzieci w szpitalu Countess of Chester. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie zgonów niemowląt w maju 2017 r.

– Minęły ponad trzy lata, odkąd po raz pierwszy wszczęliśmy dochodzenie w sprawie zgonów niemowląt na oddziale noworodków szpitala w Chester – powiedział główny inspektor Paul Hughes z policji w Cheshire – W tym czasie zespół detektywów bardzo ciężko pracował nad tą złożoną i bardzo delikatną sprawą, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej ustalić, co doprowadziło do śmierci dzieci – dodał

We wtorek 10 listopada policja poinformowała, że rodzice wszystkich dzieci, których to dotyczy, byli na bieżąco informowani o rozwoju dochodzenia i otrzymali wsparcie psychologiczne.

