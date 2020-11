Saksonia buduje ogrodzenie na granicy z Polską

Deutsche Welle precyzuje, że budowę rozpoczęto w środę 11 listopada. Ogrodzenie powstaje w górnołużyckim Krauschwitz (Krušwica) w powiecie Goerlitz.

Decyzję taką podjęły władze graniczącej z Polską Saksonii, po tym, jak na jej obszarze wykryto przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Jak czytamy, w Saksonii istnieje już 128-kilometrowe ogrodzenie elektryczne, ale rolnicy domagali się dodatkowych wzmocnień.

W budowę zaangażowane wojsko

Deutsche Welle informuje ponadto, że w budowę ogrodzenia zaangażowano Bundeswehrę i Agencję Pomocy Technicznej. Ogrodzenie będzie sięgać od Brandenburgii (na północy), po autostradę A4, a docelowo po Żytawę (na południu) – czytamy.

Ogrodzenie ma mieć metr wysokości i być wzmocnione od dołu. Pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń został w Saksonii wykryty na początku listopada.

ASF to choroba wirusowa dotykająca dziki i trzodę chlewną. Choroba nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Wirus przybył do Europy z Afryki, gdzie pierwszy raz obserwowano go już w 1910 roku.

