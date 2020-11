Wzruszający list 5-latki do premiera Włoch. Dziewczynka boi się lockdownu

List małej Cristel z Werony opublikowała gazeta „L'Arena”. „Premierze Conte, czy wyświadczysz mi przysługę? Jeśli zamkniesz wszystko, czy możesz pozwolić świętemu Mikołajowi, świętej Łucji i Befanie przynieść mi prezenty?” – takie pytania 5-latka zadała szefowi włoskiego rządu. Dziewczynka zapytała także, czy polityk zezwoli o przyniesienie prezentów również innym dzieciom mieszkającym w jej kraju.

Cristel nawiązała tym samym do włoskich zwyczajów. 13 grudnia, we wspomnienie świętej Łucji, dzieci także otrzymują prezenty. Legendarna Befana przynosi z kolei podarki w nocy z 5 na 6 stycznia, czyli w uroczystość Trzech Króli.

Matka dziewczynki wyjaśniła w rozmowie z dziennikarzami, że 5-latka w drugiej połowie października otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa i od tego momentu przebywa w izolacji. Chociaż ostatnie badania dały negatywne wyniki, to Cristel i tak nie wróciła jeszcze do szkoły. – Cristel boi się nowego lockdownu, ponieważ obawia się, że nie będzie mogła zobaczyć się z przyjaciółmi – wyjaśniła kobieta. – Zrozumiała, że to Conte decyduje o obostrzeniach, więc zwróciła się bezpośrednio do niego – dodała.

