Grecki tabloid szokuje okładką. Porównuje dyrektora Pfizera do Josefa Mengele

Artykuł okładkowy o szokującej treści ukazał się we wtorek 10 listopada. Został on jednak zauważony nie tylko przez greckie media. Do sprawy odniosły się m.in. „Times of Israel”, czy „Haaretz”.

Jak przypomina „Times of Israel”, wydawca „Makeleio” został w zeszłym miesiącu ukarany grzywną w wysokości 2200 dolarów za artykuł, w którym nazwał byłego przywódcę ateńskiej społeczności żydowskiej „prostym Żydem, który prowadzi firmę zajmującą się lichwą”.

Zdaniem izraelskich mediów, okładka porównująca dyrektora generalnego Pfizera do Josefa Mengele to kolejny przykład antysemityzmu gazety. Przypomnijmy, że Josef Mengele to zbrodniarz wojenny z okresu II wojny światowej. Znany jest głównie ze swoich eksperymentów nad więźniami, czym chciał odnaleźć sposób na warunkowanie genetyczne aryjskich cech u dzieci.

„Albert Bourla – grecki Żyd z Salonik – jest również weterynarzem”

„Makeleio” przedstawia na swoich łamach sylwetkę dyrektora generalnego firmy Pfizer. Przypomnijmy, że Albert Bourla, bo o nim mowa, poinformował w poniedziałek 9 listopada, że jego firma przygotowała skuteczną w 90 proc. szczepionkę przeciwko koronawirusowi.

Gazeta odnotowuje, że Bourla jest Żydem greckiego pochodzenia, a z wykształcenia weterynarzem. „Żydowski weterynarz wbije igłę! Odliczanie do obowiązkowych szczepień trwa” – pisze autor artykułu. Samą szczepionkę nazywa z kolei „trucizną”.

Oburzenie po publikacji

„Times of Israel” publikuje oświadczenie Centralnego Zarządu Gmin Żydowskich w Grecji, w którym potępiono okładkę tabloidu. Zarząd wzywa również władze Grecji do interwencji. „Artykuł ten budzi oburzenie i odrazę, a także utrwala antysemickie postawy” – czytamy w treści oświadczenia.

Greckie Ministerstwo Edukacji i Religii również potępiło gazetę, nazywając artykuł „nikczemnym antysemityzmem, przypominającym średniowiecze”.

