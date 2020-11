Powódź błyskawiczna w USA. Jezdnia zapadła się na oczach widzów

Wydarzenia rozgrywające się w amerykańskim hrabstwie transmitują lokalne media. Jak czytamy na stronie wbtv.com, na miejscu trwa akcja ratunkowa, ewakuowani są również kolejni mieszkańcy. Trwają także poszukiwania zaginionych podczas powodzi osób, pojawiły się również informacje o pierwszych ofiarach.

Błyskawiczna powódź spowodowała, że w hrabstwie zamknięto szkoły, a także zalecono natychmiastową ewakuację. W sieci pojawiają się zdjęcia, na których widać, że ulice zmieniły się w rwące potoki. W sieci krążą również nagrania z osuwisk, jakie powstały w miejscu powodzi.

Jezdnia zapadła się na oczach widzów

Spore emocje towarzyszyły także dziennikarce, która pojawiła się w hrabstwie Alexander, by transmitować wydarzenia. Podczas programu na żywo, dziennikarka FOX46News zbliża się do wgniecenia w jezdni, by pokazać widzom, jakie zniszczenia poczyniła woda.

Sekundę później, na oczach widzów, jezdnia zapada się i tworzy gigantyczną wyrwę. Na szczęście, ani dziennikarce, ani operatorowi kamery, który nagrywał zdarzenie, nic się nie stało.