Wybory w USA rozstrzygnięte. 306 do 232 dla Joe Bidena. Historyczny wyczyn w Georgii

W sobotę 7 listopada media w USA przekazały, że Joe Biden zdobył brakujące głosy (z Pensylwanii) i tym samym zebrał 273 głosy elektorskie. Ogłoszono więc jego zwycięstwo (potrzeba do niego 270 głosów elektorskich – red.). Elektorzy oddadzą głosy 14 grudnia, później 6 stycznia zostaną podliczone. Sam Biden jest już od kilku dni przedstawiany jako prezydent elekt.

Wszystkie głosy zliczone. Biden z 306 głosami elektorskimi

W piątek 13 listopada po godz. 20 czasu polskiego amerykańskie media zaczęły informować, że zliczono w końcu głosy z dwóch brakujących stanów: Georgii i Karolinie Północnej. W Georgii zwyciężył Biden (kandydat demokratów zrobił to w tym stanie pierwszy raz od 28 lat, ostatni raz udało się to Billowi Clintonowi w 1992 roku), a w Karolinie Północnej górą był Donald Trump. Dla Bidena wygrana w Georgii to dodatkowe 16 głosów elektorskich.

W sumie dało to 306 głosów elektorskich Joe Bidenowi, a 232 trafiły do Donalda Trumpa. Z kolei głosy oddane na poszczególnych kandydatów to: ponad 77,97 mln na Joe Bidena (absolutny rekord w historii wyborów prezydenckich w USA) oraz 72,65 mln na Donalda Trumpa.

Czytaj też:

Joe Biden prezydentem elektem. Georgette Mosbacher pozostanie ambasadorem w Polsce?