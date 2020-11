Porzucony, chory pies doznał wielu cierpień. Teraz jest prawdziwą gwiazdą!

Freddie Mercury, mix chihuahua, został znaleziony w torbie pod samochodem w 2018 roku. Na szczęście trafił do odpowiedniej właścicielki, która zajmuje się nim, pielęgnuje go i opłaca wszelkie zabiegi, aby mógł żyć normalnie. To suczka, ale otrzymała imię po legendarnym piosenkarzu rockowym, ze względu na swoją wyjątkową wadę zgryzu. Na początku piesek miał dwa rzędy zębów, zamiast jednego, co utrudniało mu jedzenie. Problem ten powrócił ostatnio, dlatego zwierzak musiał przejść kolejną operację.

Poza wadami wrodzonymi ten biedny pies był tak zaniedbany przez poprzedniego właściciela, że jego złamane nogi nie zostały nastawione i kości nieprawidłowo się zrosły, co powoduje, że Freddie chodzi głównie na tylnych łapach.

Freddie miał jednak trochę szczęścia i trafił do Angeli Adam z Los Angeles, która dokładnie się nim zajmuje. Prowadzi też jego profil na Instagramie, który jest niezwykle popularny. Piesek szybko stał się gwiazdą w sieci. Na Instagramie zebrał już ponad 320 tys. fanów. Wśród swoich obserwujących ma m.in. Kristen Bell, Jenna Marbles czy Demi Moore, z którą nawet udało mu się spotkać w 2019 roku. Zobacz niesamowitego psiaka w naszej galerii.

