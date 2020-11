Urodził dziecko przed zmianą płci, chce być nazywany „ojcem”. Sąd odrzucił jego wniosek

Freddy McConnell przyszedł na świat jako kobieta i jeszcze przed operacją zmiany płci urodził dziecko. Chociaż z prawnego punktu widzenia osoba przechodząca ciążę i poród jest matką, to dziennikarz domagał się uznania go za „ojca”. Do takich tłumaczeń nie przychylił się brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Freddy McConnell, który pracuje dla brytyjskiej redakcji „The Guardian”, urodził się jako kobieta, ale już w 2013 roku przeszedł terapię, w trakcie której podawano mu testosteron. Pięć lat później urodził dziecko, a następnie przeszedł operację zmiany płci. Transseksualista chciał, aby w akcie urodzenia dziecka był wpisany jako ojciec dziecka, a nie matka. Tłumaczył, że konieczność rejestracji jako matka matki narusza jego prawa człowieka w zakresie prywatności i życia rodzinnego. Urzędnicy z Generalnego Urzędu Rejestrowego podkreślali, że osoba, która urodziła dziecko, zawsze jest rejestrowana jako matka. Ponieważ nie zmienili swojej decyzji, mężczyzna oddał sprawę do sądu. Freddy McConnell i jego batalia prawna Sąd pierwszej instancji odrzucił wniosek dziennikarza, a we wrześniu 2019 roku sprawą zajmował się Sąd Najwyższy. Jego sędziowie również odrzucili powództwo 32-letniego dzisiaj mężczyzny. Podczas rozprawy pełnomocnicy McConnnella przekonywali, że decyzja o rejestracji jako ojca jest w interesie dziecka. Prawnicy reprezentujący Urząd Rejestrowy zaznaczali, że w przypadku osób transseksualnych sytuacja jest dość skomplikowana, jednak wpisanie McConnella jako matki w żadnym stopniu nie narusza jego praw. Dziennikarz nie poddawał się i szukał swojej szansy przed sądem apelacyjnym. Ten w kwietniu 2020 roku odrzucił wniosek 32-latka, a sprawa była ponownie rozpatrywana przed Sąd Najwyższy. Rzeczniczka tej instancji w poniedziałek 16 listopada przekazała, że sędziowie nie będą rozpatrywać sprawy, ponieważ zawarte w niej wnioski były już rozpatrywane w trakcie postępowania odwoławczego. Tym samym wyczerpały się prawne możliwości McConnela przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Dziennikarz nie zamierza jednak składać broni i zapowiedział, że zwróci się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. – Prawo dotyczące rejestracji urodzeń nie traktuje osób LGBT równo w jakimkolwiek wymiarze – zaznaczył cytowany przez „The Guardian”. – Musi pojawić się szereg spraw, by doprowadzić do zmiany prawa. Mam zamiar dalej walczyć i proszę każdego, kto może w tym pomóc, o kontakt – dodał. Czytaj też:

