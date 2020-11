Tysiące polubień pod zdjęciem półnagiej modelki. Jedno z nich z konta... papieża Franciszka

Instagramowy profil Natalii Garibotto śledzi 2,3 mln użytkowników, a większość z publikowanych tam zdjęć to efekt odważnych sesji w bikini. Ostatnio media społecznościowe obiegła wieść, że jedną z fotografii 27-latki polubił administrator konta papieża Franciszka. Screen dokumentujący ten niecodzienny fakt został udostępniony na Twitterze, o czym raportowała sama Garibotto.

Modelka żartowała, że jeśli papież chce ją obserwować, to może wejść na jej stronę internetową. W kolejnym z wpisów żartowała, że jest już „w drodze do Watykanu”. Chociaż „polubienie” z oficjalnego konta biskupa Rzymu, którego obserwuje z kolei 7,3 mln użytkowników, szybko zniknęło, to internauci nie mogli powstrzymać się przed komentowaniem tej sytuacji.

Jeden z internautów żartował, że Franciszek po prostu „docenił dzieło Pana” w postaci pośladków 27-latki. „To po prostu oznacza, że twój tyłek jest boski” – stwierdził ktoś inny. Niektórzy z kolei wyrażali zdumienie samym faktem, że papież ma konto na Instagramie.

