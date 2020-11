Recydywista zamordował i zgwałcił 11-latkę? Tragiczny finał poszukiwań

Rosyjskie media opisują makabryczną zbrodnię, w wyniku której zmarła 11-letnia dziewczynka. Rodzina ostatni kontakt z Poliną miała 12 listopada. Tego dnia nic nie zapowiadało tragedii. Dziecko poszło na spacer. Gdy nieobecność dziewczynki się przedłużała i nie wróciła ona do domu o umówionej godzinie, zaniepokoiło to jej bliskich. Zaczęli poszukiwania na własną rękę, a gdy to nie przynosiło rezultatów, zaginięcie zgłosili na policji.

Tragiczny finał historii Poliny. 11-latka nie żyje

Po zgłoszeniu ruszyły działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Niestety, finał sprawy jest tragiczny. Śledczy odnaleźli zwłoki dziecka, które, według nieoficjalnych informacji, były przykryte gałęziami. Ciało dziewczynki było nagie.

Z doniesień medialnych wynika, że zatrzymano mężczyznę, który miał zwabić dziewczynkę, a następnie ją zgwałcić i zamordować. Z informacji, na które powołuje się wspomniane źródło, wynika, że mężczyzna był w przeszłości karany i odsiadywał wyrok w więzieniu.

