Pikantne zdjęcie i polubienie z konta papieża Franciszka. Nowe informacje

Kilka dni temu o Natalii Garibotto stało się głośno, ponieważ media obiegła informacja, z której wynikało, że jedną z fotografii 27-latki na Instagramie polubił administrator konta papieża Franciszka. Screen dokumentujący ten niecodzienny fakt został udostępniony na Twitterze, o czym raportowała sama zainteresowana.

Trzeba przyznać, że chociaż „polubienie” z oficjalnego konta biskupa Rzymu, którego obserwuje 7,4 mln internautów, szybko zniknęło, to stało się punktem wyjścia do licznych komentarzy użytkowników mediów społecznościowych.

Polubienie z konta papieża pod zdjęciem modelki. Nowe informacje



Nowe informacje w sprawie przekazało Catholic News Agency. W rozmowie z dziennikarzami wspomnianego portalu źródła zbliżone do biura prasowego Watykanu miały przekazać, że za zarządzanie i prowadzenie profili papieża w mediach społecznościowych odpowiada zespół pracowników. Co więcej, dodano także, że „toczy się wewnętrzne dochodzenie” w celu ustalenia, jak doszło do opisywanego zdarzenia, a co za tym idzie, kto jest za nie odpowiedzialny.

