Księżna Diana musiała przed ślubem przejść test Balmoral? „Ci, którym się nie uda, znikają tak szybko, jak mgła”

W jednym z odcinków czwartego sezonu „The Crown” pojawia się wątek tzw. testu Balmoral. Gośćmi królowej Elżbiety w prywatnej posiadłości w Balmoral w Szkocji jest Margaret Thatcher i jej mąż, którzy nie do końca potrafią się odnaleźć wśród członków rodziny królewskiej. Mąż premier wspomina, że arystokraci poddają gości specjalnym testom, które mają sprawdzić, czy umieją się dostosować do zasad etykiety. W serialu Thatcherowie nie poradzili sobie ze sprawdzianem. Mieli nieodpowiednie stroje i usiedli na zabytkowych meblach. Brytyjski historyk Hugo Vickers zaznaczył, że jest to jeden z fikcyjnych wątków, które pojawiły się w serialu Netfliksa. Jak podkreślił, wydarzenia z Balmoral zostały celowo uwypuklone, aby pokazać różnice między rodziną królewską a zwykłymi ludźmi.

Księżna Diana musiała zdać test z królewskich manier?

O samym teście Balmoral krążą legendy. Od wielu lat pojawiają się sugestie, że rodzina królewska przed ślubem z księciem Karolem poddała sprawdzianowi Dianę Spencer. Od tego, jak wypadnie, miała zależeć jej przyszłość rodzinie Windsorów. – Ci, którzy z powodzeniem poruszają się po społecznym polu minowym, popularnie zwanym "testem Balmoral", są akceptowani przez rodzinę królewską. Ci, którym się nie uda, znikają tak szybko, jak mgła w Highlands (górzysty region północnej Szkocji – red.) – tłumaczył dziennikarz i biograf Lady Di Andrew Morton. Królewski ekspert Omid Scobie dodał jednak, że Elżbieta II za każdym razem robi wszystko, aby każdy z jej gości czuł się w posiadłości jak u siebie w domu.

Choć informacje o teście Balmoral nigdy nie zostały potwierdzone przez żadnego z członków rodziny królewskiej, księżna Diana przyznawała w rozmowei z Mortonem, że nie lubi Balmoral. – Bardzo panikuję, kiedy jadę do Balmoral. To mój najgorszy czas i myślę: Jak, do diabła, mogę się z tego wydostać? Przez pierwszych kilka dni jestem radosna, kiedy tam wchodzę i wszystko jest takie cudowne. Atmosfera tam jest tak negatywne, że trzeciego dnia tracę siły – wyznała.

Czytaj też:

Piąty sezon „The Crown” bez Emmy Corrin. Kogo zobaczymy w obsadzie?