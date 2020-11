Była uzależniona od narkotyków, przeszła trudny odwyk. Zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat

Demi-Nicole Dunlop przez ponad dwa lata była uzależniona od twardych narkotyków. Niemal codziennie brała crack i heroinę. Nałóg wpłynął nie tylko na jej psychikę, codzienne życie oraz relacje z bliskimi, ale także wygląd zewnętrznych. Pochodząca z Fochabers w Szkocji kobieta udostępniła na swoim profilu na Facebooku zdjęcia z tamtego okresu. Na fotografiach widać, że jest bardzo wychudzona, ma bladą skórę a jej twarz pokrywają liczne wypryski. Obecnie 27-latka zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat. Kiedy sięgnęła dna, za radą przyjaciół i rodziny postanowiła pójść na odwyk. Terapia trwała ponad cztery miesiące i jak przyznaje Demi-Nicole Dunlop, była bardzo trudna i wyczerpująca.

Teraz wygląd kobiety całkowicie się zmienił. Zupełnie nie przypomina siebie sprzed lat. Całkowicie zmieniło się także jej życie. 27-latka została mamą i wkrótce planuje ślub. Postanowiła również wrócić na studia. – Pokazuje swoją przemianę, bo chcę dać innym nadzieję, że oni także mogą wyjść z uzależnienia i żyć normalnie. Od kilku miesięcy nie biorę narkotyków. Jestem dumna z tego, kim teraz jestem. To wszystko by się nie udało, gdyby nie wsparcie ze strony moich przyjaciół i rodziny. Jestem dowodem na to, że wystarczy chcieć, aby wrócić na dobrą drogę – podkreśliła.

Czytaj też:

Jaki: Rozmawialiśmy z żoną o usunięciu ciąży, baliśmy się. Postanowiliśmy zaufać Bogu