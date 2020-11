Specjalna, świąteczna piosenka dla psów. Jak zareaguje twój pupil?

Choć do świąt Bożego Narodzenie został ponad miesiąc, sklepy już od wielu dni atakują nas świątecznymi ofertami. W oczekiwaniu na pierwsze w tym roku wykonanie „Last Christmas”, firma Tails przygotowała coś specjalnego. W legendarnym studiu Abbey Road powstała specjalna, bożonardzeniowa piosenka dla zwierząt. W utworze zatytułowanym „Raise the Woof” przewijają się odgłosy szczekania, komendy wydawanych psom czy dźwięki wydawane przez piszczące zabawki.

Przy tworzeniu piosenki pomagało aż 25 czworonogów i to właśnie ich reakcje stały się podstawą do umieszczenia w utworze odpowiednich dźwięków. Nie obyło się także bez konsultacji z behawiorystami. Za produkcję odpowiadał znany kompozytor Scuta Salamanca. Do sieci trafiły już pierwsze reakcje psiaków, którym właściciele puścili świąteczną piosenkę.

„Raise the Woof” i akcja charytatywna

Twórcy „Raise the Woof” podkreślają, że utwór to nie tylko zabawa, ale również realna pomoc. Piosenka powstała po to, aby pomóc w uzbieraniu środków finansowych na pomoc organizacjom charytatywnym, które zajmują się problemami zdrowia psychicznego. Każde odsłuchanie piosenki, do dodatkowe wpływy. Piosenka pojawia się w wielu serwisach m.in. Spotify, Apple Music i YouTube.

