Niezwykły czekoladowy husky. Poznajcie wyjątkowego czworonoga!

Ten niezwykły czekoladowo-brązowy pies rasy husky syberyjski wabi się SeQuoi, na cześć japońskiej nazwy drzewa sekwoja. – Mówi się, że imię naprawdę kształtuje osobowość. Ja chciałam, żeby mój zwierzak był silny i wytrzymały, dokładnie tak jak sekwoja. Jego pełne imię brzmi Sequoi Tenko, a "tenko" to po japoński niebiański lis – tłumaczyła właścicielka czworonoga Nikki.

Zwierzak został adoptowany ze schroniska. Jego opiekunka przyznaje, że początkowo chciała wziąć zupełnie innego psa, nieco starszego. – Kiedy poszłam do fundacji, wiedziałam, że to jest właśnie mój wymarzony psiak. Zdziwiłam się, że ktoś oddał do schroniska w pełni rasowego psa, który ma w certyfikacie potwierdzenie od American Kennel Club, że jest w 100 proc. rasowy – tłumaczyła.

Choć na Instagramie husky zadebiutował zaledwie kilka miesięcy temu, już przekonał do siebie sporą liczbę użytkowników aplikacji. Jego codzienne życie obserwuje ponad 45 tys. internautów. Obecnie czworonóg podróżuje ze swoją opiekunką po Stanach Zjednoczonych. Właścicielka i jej pupil odwiedzili wspólnie już 48 amerykańskich stanów.

