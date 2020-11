Pedofil więził dziecko przez 52 dni. Na ślad trafiono w internecie

Wszystko zaczęło się 28 września we wsi Gorki w Rosji, kiedy podczas powrotu ze szkoły, zaginął siedmioletni chłopiec. Poszukiwania w okolicy nie przyniosły żadnego rezultatu – relacjonuje „Daily Mail”.

Serwis precyzuje, że w pomoc w poszukiwaniach zaangażował się również Interpol. To dzięki zakrojonej akcji, filtrującej w internecie środowiska pedofilów, udało się w końcu trafić na trop sprawcy.

Chłopiec był przetrzymywany przez 52 dni

Po 52 dniach od zaginięcia, śledczy ustalili miejsce przetrzymywania siedmiolatka. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało film, na którym przedstawiono akcję uwalniania chłopca.

Dziecko porwał, a następnie więził 26-letni pedofil. Przez cały czas chłopiec przebywał w sąsiedniej względem swojego miejsca zamieszkania wsi.

Jak wynika ze wstępnych informacji, porywacz przygotowywał się do akcji od dłuższego czasu. Przed uprowadzeniem kupił samochód, który posłużył mu później do porwania chłopca. Także mieszkanie do przetrzymywania dziecka wynajął z odpowiednim wyprzedzeniem.

Porywacz zaprzecza, by miał zgwałcić dziecko. Twierdzi, że zamierzał „poczekać aż chłopiec będzie starszy” – informuje „Daily Mail”. Dziecko nie chce opowiadać o porwaniu, jest pod stałą opieką psychologiczną – czytamy.

