Przed laty był kochankiem księżnej Diany. Jak potoczyły się losy Jamesa Hewitta?

Serial „The Crown” bije rekordy popularności na Netfliksie. Po emisji czwartego sezonu na nowo odżyła legenda księżnej Diany. Wróciły też komentarze i doniesienia na temat nieudanego małżeństwa z księciem Karolem oraz problemami „królowej ludzkich serc” w relacjach z rodziną królewską. Brytyjskie media wielokrotnie donosiły o rzekomych romansach księżnej m.in. z Dodim AlFayedem czy Hasnatem Khanem oraz ciągotach księcia Karola do Camilli Parker-Bowles.

Hewitt: Nie jestem ojcem księcia Harry'ego

Najwięcej emocji wzbudzała relacja Lady Di z trzy lata starszym oficerem armii brytyjskiej Jamesem Hewittem. Ich związek przez wiele lat był trzymany w tajemnicy. Hewitt po raz pierwszy zobaczył księżną podczas jednego z przyjęć w 1986 roku. Pełnił wówczas funkcję kapitana ochrony. Dopiero w 1995 roku w jednym z wywiadów udzielonych brytyjskiej stacji BBC Diana Spencer przyznała się, że faktycznie utrzymywała prywatne relacje z Hewittem. W tym czasie była już w separacji z księciem Karolem. Wyznanie księżnej spowodowało lawinę plotek na temat tego kto jest ojcem młodszego syna Diany, księcia Harry'ego. Media publikowały zdjęcia, które miały stanowić dowód na podobieństwo Harry'ego do Hewitta. Były kochanek Diany stanowczo zaprzeczał tym rewelacjom.

W 2002 roku udzielił wywiadu, w którym jednoznacznie podkreślił, że książę urodził się przed tym zanim zaczął się on spotykać z Dianą. W 2017 roku James Hewitt był gościem jednego z talk-show w australijskiej telewizji. Prowadząca program Melissa Doyle zapytała go, czy jest ojcem Harry'ego. Ten po raz kolejny stanowczo zaprzeczył. – Nie jestem ojcem Harry'ego. Ta plotka jest powtarzana od lat, bo dobrze się sprzedaje. Dla mnie jest ona przykra, a co dopiero dla Harry'ego. Pora raz na zawsze przeciąć te spekulacje. Harry urodził się zanim zakochałem się w Dianie, to nie jest mój syn – podkreślił.

Hewitt: Nasz dzień wyglądał tak: obiad, relaks i śmiech

O samej relacji z księżną pisał również w swojej książce "Love And War": – Tylko jedna rzecz poszła nie tak. Zakochaliśmy się w sobie – wyznał. Para miała się potajemnie spotykać w Pałacu Kensington oraz rezydencji Highgrove. – Nie mogliśmy pozwolić Williamowi i Harry'emu odkryć tajemnicy. Spotykaliśmy się pod nieobecność Karola. Ja gotowałem, a ona się myła. Nasz dzień wyglądał tak: obiad, relaks i śmiech – opowiadał Hewitt. Były kapitan brytyjskiej armii dodał, że gdy sprawa wyszła na jaw, rozpętało się prawdziwe piekło, ponieważ ich związku nie akceptował wyjątkowo związany z ojcem książę William.

Jak potoczył się dalsze losy Jamesa Hewitta?

W 1989 roku James Hewitt został oddelegowany do Niemiec. W trakcie nieobecności wymienił kilkadziesiąt listów z księżną. Choć para planowała spędzić ze sobą resztę życia, Lady Di nie była w stanie akceptować dalej związku na odległość. Po wyjeździe Hewitta w 1991 roku do Kuwejtu podjęła decyzję o rozstaniu. – Kiedy nasz związek się skończył, chciałem dostać się na prom do Francji, a potem się zastrzelić. Moja matka nalegała, że chce mi towarzyszyć. Jeśli by tego nie zrobiła, prawdopodobnie bym się zabił – tłumaczył. W 1994 roku James Hewitt oficjalnie przeszedł na emeryturę. W lipcu 2004 roku wraz z dziennikarką CNN Alison Bell został aresztowany za posiadanie kokainy.

Wcześniej wywołał skandal próbując sprzedać prywatną korespondencję, którą wymieniał z Dianą Spencer za 50 milionów funtów. W kolejnych latach brał udział w brytyjskich edycjach programów The X Factor oraz Top Gear. Paparazzi często przyłapywali go w klubach nocnych w towarzystwie kobiet. W 2017 roku brytyjskie media informowały o jego złym stanie zdrowia – miał przejść udar i zawał serca. Obecnie James Hewitt ma 62 lata.

