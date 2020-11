Doradca premiera Włoch wzywa EBC do anulowania długu. „Może wydrukować tyle pieniędzy, ile chce”

Riccardo Fraccaro, doradca premiera Włoch stwierdził, że Europejski Bank Centralny powinien rozważyć likwidację lub wydłużenie w nieskończoność zapadalności długów zaciągniętych w czasie pandemii koronawirusa.

– Polityka monetarna musi wspierać ekspansyjną politykę fiskalną państw członkowskich w każdy możliwy sposób – powiedział podsekretarz gabinetu premiera Giuseppe Conte. – To powinno uwzględniać anulowanie obligacji państw kupionych podczas pandemii lub wydłużenie ich zapadalności w nieskończoność – dodał.

Doradca premiera Conte chce umorzenia długów, które EBC skupił w czasie pandemii w celu udrożnienia gospodarek państw strefy euro. Dzięki temu rentowność włoskich obligacji osiągnęła wyjątkowo niski poziom, a kraj może pożyczać pieniądze przy stopie procentowej wynoszącej zaledwie 0,6 proc. Jednak program nie zakładał, że EBC zapomni o skupionych długach i umorzy je, do czego wzywa włoski polityk.

Fraccaro twierdzi, że unijne przepisy nakładają na EBC obowiązek wspierania polityki gospodarczej UE, o ile nie stoi to w sprzeczności z jego głównym celem, jakim jest zapewnienie stabilności cen. – EBC nie ma problemu z długiem - może wydrukować tyle pieniędzy, ile chce – twierdzi Fraccaro. – Może nadal kupować obligacje skarbowe i umożliwiać państwom członkowskim inwestowanie, chroniąc je przed rynkiem – dodał.

Pandemia koronawirusa bardzo mocno uderzyła we Włochy nie tylko zdrowotnie, ale i finansowo. Wydatki budżetu na walkę ze skutkami pandemii przekroczyły już 100 mld euro. Z tego powodu włoski dług ma w tym roku osiągnąć 160 proc. PKB.

EBC umorzy pandemiczny dług? Szefowa EBC już wcześniej odrzucała ten pomysł

Do tej pory szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde stanowczo odrzucała takie propozycje, co prawdopodobnie nastąpi i tym razem. Pytana o taką możliwość w zesżłym tygodniu, stanowczo zaprzeczyła. – Nawet nie zadaję sobie tego pytania. To proste, ponieważ wszelkie działania w tym zakresie stanowiłyby naruszenie prawa – mówiła Lagarde.

Eksperci uważają, że propozycja Fraccaro naraża wiarygodność całej strefy euro, a dodatkowo jest niezgodna z unijnym prawodawstwem. Również włoski minister finansów Roberto Gualtieri odrzucił ten pomysł.

Polski komentarz do włoskiego pomysłu

Pomysł włoskiego urzędnika skomentował Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

„ Włochy proponują umorzenie długu publicznego związanego z pandemią przez Europejski Bank Centralny! ” – napisał Borys na Twitterze. „ Czy upadnie kolejne tabu, czy upadną Włochy pod ciężarem długu, który przekracza 150% PKB, czy upadnie wiarygodność strefy Euro w wyniku takich działań? ” – pytał.

