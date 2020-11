Muzułmańska modelka porzuciła wybieg z przyczyn religijnych. „To nie byłam ja”

Halima Aden poinformowała, że nie będzie już chodziła po wybiegu, ponieważ narusza to jej przekonania religijne – podaje BBC. W 2016 roku o modelce stało się głośno za sprawą konkursu Miss USA w Minnesocie. Była pierwszą uczestniczką, która wyszła w burkini podczas pozowania w strojach kąpielowych.

Halima Aden porzuca wybieg. „To nie byłam ja”

Modelka poinformowała, że pandemia koronawirusa dała jej szansę na to, aby zatrzymać się i zastanowić nad tym, jakie wartości są dla niej jako muzułmanki ważne. Halima Aden wspomniała także o trudnych decyzjach, które podejmowała w czasie swojej kariery, a konkretnie o kontraktach, które przyjęła, a które np. ze względu na czas nie pozwalały jej realizować modlitewnych rytuałów.

„Mogę winić tylko siebie za to, że bardziej dbałam o możliwości niż to, co naprawdę się liczy” – napisała. „To nie byłam ja” – kontynuowała, wyjaśniając przyczynę swojej decyzji.

Halima Aden w modelingu osiągnęła wiele. Znalazła się między innymi na okładce brytyjskiego „Vogue’a”, a także magazynu „Sports Illustrated”. W wieku 18 lat nawiązała współpracę z agencją IMG Models.

