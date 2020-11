Tajemniczy monolit odnaleziony! Internauci potrzebowali 48 godzin

Funkcjonariusze z Lotniczego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Utah podczas rutynowych prac natknęli się na nietypowe zjawisko. Gdy lecieli helikopterem, aby weryfikować liczebność owiec kanadyjskich, zobaczyli wysoki, srebrny, błyszczący monolit, który stał wśród czerwonych skał. Pracownicy przypuszczali, że został on celowo wbity w ziemię i oszacowali, że może mieć nawet 3 metry wysokości.

Jak zauważa CNN, dotychczas żaden artysta nie przyznał się do tego dzieła, a to z kolei sprawia, że użytkownicy mediów społecznościowych zwracają swoją uwagę w kierunku nadprzyrodzonych sił, które miałyby odpowiadać za postawienie monolitu wśród czerwonych skał. Inni zaś postanowili wyruszyć na poszukiwania tajemniczego obiektu.

Tajemniczy monolit w USA. Internauci rozwiązali zagadkę

Chociaż urzędnicy z Utah nie ujawnili dokładnych współrzędnych monolitu, dotarcie do niego pierwszych turystów zajęło zaledwie 48 godzin. Użytkownik Reddit Tim Slane opublikował dokładne dane o lokalizacji zagadkowego obiektu. – Wiedziałem, że gdy lokalizacja stanie się powszechnie znana, ludzie będą odwiedzać to miejsce – powiedział mężczyzna. Co ciekawe, po przeanalizowaniu zdjęć satelitarnych mężczyzna stwierdził, że obiekt mógł znajdować się w tym miejscu już w październiku 2016 roku.

Użytkownicy mediów społecznościowych w sieci publikują zdjęcia, na których pozują obok tajemniczego obiektu. Zobaczcie, jak bujna jest ich wyobraźnia.

Monolit w Utah

